Galatasaray'a transferde kötü haber! Ocak ayında...

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna katmak istediği Christ Inao Oulai ile ilgili flaş bir açıklama geldi. 20 yaşındaki orta sahanın, ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)