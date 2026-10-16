Galatasaray Gençlerbirliği maçına hazır
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı, 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.