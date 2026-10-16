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Galatasaray Gençlerbirliği maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Giriş Tarihi:
Galatasaray Gençlerbirliği maçına hazır

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı, 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.


#Okan Buruk #Gençlerbirliği #Galatasaray #Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri
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