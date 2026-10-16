Galatasaray'da Ugochukwu'nun yerine gelecek transfer belli oldu!
Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazanırken Lesley Ugochukwu ile yolların ayrılması gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, genç orta sahanın yerine transfer listesine aldığı genç yetenek isim ortaya çıktı. İşte Cimbom'un transfer planlamasındaki son gelişmeler...
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Trendyol Süper Lig'de 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 7. haftada Gençlerbirliği'ne konuk olacak.