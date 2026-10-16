CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray'da Ugochukwu'nun yerine gelecek transfer belli oldu!

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazanırken Lesley Ugochukwu ile yolların ayrılması gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, genç orta sahanın yerine transfer listesine aldığı genç yetenek isim ortaya çıktı. İşte Cimbom'un transfer planlamasındaki son gelişmeler...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Galatasaray'da Ugochukwu'nun yerine gelecek transfer belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 7. haftada Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Galatasaray'da Ugochukwu'nun yerine gelecek transfer belli oldu!

Teknik direktör Okan Buruk, kritik deplasmandan 3 puan alarak 4-1'lik Barcelona mağlubiyetini unutup, moral depolamak istiyor.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun yerine gelecek transfer belli oldu!

TRANSFER PLANLAMASI

Üst üste 5. sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Cimbom'da bir diğer yandan ara transfer dönemi için planlama da yapılıyor.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun yerine gelecek transfer belli oldu!

İLK YOLCU BELLİ

Galatasaray'ın bu sezonki ilk transferi Lesley Ugochukwu ile devre arasında yollar ayrılacak.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun yerine gelecek transfer belli oldu!

Burnley'den 1 yıllığına kiralanan 2004'lü orta saha için sezon sonu beklenmeyecek.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun yerine gelecek transfer belli oldu!

6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Torreira ve Lemina'nın alternatifi olmaktan öteye gidemeyen Ugochukwu, şu ana kadar sadece 6 karşılaşmada forma giydi.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun yerine gelecek transfer belli oldu!

Kontratında 26.6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan 22 yaşındaki yetenek, 20 maçı tamamladığında şart devreye girecekti.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun yerine gelecek transfer belli oldu!

KALMA İHTİMALİ YOK

Kadro planlamasında yer edinemeyen Ugochukwu'nun takımda kalma ihtimali ortadan kalktı.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun yerine gelecek transfer belli oldu!

Ocak ayına kadar tüm maçlarda oynasa bile toplamda 19 müsabaka yapacak ve oyuncuya veda edilecek.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun yerine gelecek transfer belli oldu!

HEDEFTE OUALI VAR

+4 kontenjanında yer açacak olan Cimbom, eski Trabzonlu Oulai için Fiorentina'nın kapısını çalacak.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun yerine gelecek transfer belli oldu!

Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, sezon başında 26 milyon Euro'ya Fiorentina'ya transfer olmuştu.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun yerine gelecek transfer belli oldu!

290 DAKİKA OYNADI

20 yaşındaki futbolcu, İtalyan temsilcisiyle 6 maçta 290 dakika sahada kaldı ve skor katkısı veremedi.

A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Galatasaray'a Sambacı golcü!
Sonraki Haber
Galatasaray'a Sambacı golcü!