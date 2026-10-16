Galatasaray'da Ugochukwu'nun yerine gelecek transfer belli oldu!

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazanırken Lesley Ugochukwu ile yolların ayrılması gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, genç orta sahanın yerine transfer listesine aldığı genç yetenek isim ortaya çıktı. İşte Cimbom'un transfer planlamasındaki son gelişmeler...