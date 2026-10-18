Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan RAMS Park açıklaması!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, RAMS Park'ta herhangi bir yapısal bozukluğa rastlanmadığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, aşırı yağışların ardından RAMS Park Stadyumu ve Aslanvadi Projesi şantiye alanında yapılan teknik incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.

İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 14 Ekim ve sonrasında Marmara Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarının ardından, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadyumu ile Aslanvadi Projesi hakkında çeşitli iddiaların paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu iddialar üzerine İl Müdürlüğü teknik ekiplerince dün akşam ve bugün sabah saatlerinde RAMS Park Stadyumu ve hemen alt kotunda bulunan Aslanvadi Projesi şantiye alanında yerinde teknik incelemeler gerçekleştirildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemeler neticesinde, RAMS Park Stadyumu'nda herhangi bir yapısal olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Stadyumun alt kotunda yer alan Aslanvadi Projesi şantiye sahasında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Aslanvadi Projesi kapsamında kazıklı temel imalatlarının gerçekleştirildiği ve çalışmaların devam ettiği görülmüştür."

Kamuoyunda endişeye neden olan iddiaların yapılan teknik incelemeler sonucunda gerçeği yansıtmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini esas alarak afet süreciyle ilgili gelişmeleri titizlikle takip etmektedir." ifadelerine yer verildi.