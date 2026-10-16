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Galatasaray'da Bruno Fernandes transferi ona bağlı! Yıldız isimle yollar ayrılabilir

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Bruno Fernandes için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Manchester United'da yaşanan kriz, sarı-kırmızılıların transfer umutlarını artırırken Portekizli yıldızın ocak ayında ayrılık ihtimali gündeme geldi. Ancak transferin gerçekleşmesi sarı-kırmızılı yıldızın takımdan ayrılmasına bağlı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Bruno Fernandes transferi ona bağlı! Yıldız isimle yollar ayrılabilir

Galatasaray adım adım hayaline yaklaşıyor. Yaz döneminde isteyip alamadığı Bruno Fernandes'i tekrar gözüne kestiren sarı-kırmızılılar, İngiltere'de yaşanan krizi fırsata çevirmenin peşinde.

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Galatasaray'da Bruno Fernandes transferi ona bağlı! Yıldız isimle yollar ayrılabilir

Geçen sezon özellikle Abdullah Kavukcu bu transferi çok istemiş ve bizzat görüşmeler yapmıştı.

Galatasaray'da Bruno Fernandes transferi ona bağlı! Yıldız isimle yollar ayrılabilir

Bruno Fernandes yine o krizli günlerden takımını kurtarıp asist kralı olunca, United'ın da Şampiyonlar Ligi'ne kalmasıyla planlar suya düşmüştü.

Galatasaray'da Bruno Fernandes transferi ona bağlı! Yıldız isimle yollar ayrılabilir

Ancak aradan geçen zaman Manchester United'a iyi gelmedi. İngiliz ekibinin Atletico'ya yenildiği son maç bardağı taşıran damla oldu.

Galatasaray'da Bruno Fernandes transferi ona bağlı! Yıldız isimle yollar ayrılabilir

TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Önce stoper Lisandro Martinez yönetimi eleştirdi, ardından Bruno Fernandes de takım arkadaşına destek verip, kulüp yönetimine ağır mesajlar gönderdi.

Galatasaray'da Bruno Fernandes transferi ona bağlı! Yıldız isimle yollar ayrılabilir

Artık kulübün tarihini övmekten yorulduğunu ve yöneticilerin bir vizyon koyması gerektiğini anlatan Bruno, dakikalar süren eleştirilerin ardından United ile yolları ayırmaya bir adım daha yaklaştı.

Galatasaray'da Bruno Fernandes transferi ona bağlı! Yıldız isimle yollar ayrılabilir

Geçtiğimiz haftalarda yeni kontrat teklifini geri çeviren Bruno Fernandes, ocak ayında bu ayrılığın gerçekleşmesini istiyor.

Galatasaray'da Bruno Fernandes transferi ona bağlı! Yıldız isimle yollar ayrılabilir

PARA KAZANMAK İSTİYORLAR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United yönetimi her şeye rağmen 1 yıllık opsiyonu devreye almanın peşinde.

Galatasaray'da Bruno Fernandes transferi ona bağlı! Yıldız isimle yollar ayrılabilir

Ancak Bruno "Evet" demezse, ocak ayından itibaren 32 yaşındaki oyuncu sezon sonu için istediği kulüple görüşebilecek.

Galatasaray'da Bruno Fernandes transferi ona bağlı! Yıldız isimle yollar ayrılabilir

Galatasaray Yönetimi de yaz döneminde sıcak ilişkiler kurduğu Fernandes ve menajeriyle sürekli temas halinde.

Galatasaray'da Bruno Fernandes transferi ona bağlı! Yıldız isimle yollar ayrılabilir

Tek sorun, Barcelona'nın da bu transferi istemesi. Ancak Portekizli futbolcu için bu kadar büyük bir bütçe ayrılması mümkün görünmüyor.

Galatasaray'da Bruno Fernandes transferi ona bağlı! Yıldız isimle yollar ayrılabilir

Bu durumda ya tecrübeli oyuncunun ocak ayında satışına izin verecekler ya da sezon bittiğinde onu bedavaya kaybedecekler.

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