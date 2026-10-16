Galatasaray'da Bruno Fernandes transferi ona bağlı! Yıldız isimle yollar ayrılabilir

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Bruno Fernandes için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Manchester United'da yaşanan kriz, sarı-kırmızılıların transfer umutlarını artırırken Portekizli yıldızın ocak ayında ayrılık ihtimali gündeme geldi. Ancak transferin gerçekleşmesi sarı-kırmızılı yıldızın takımdan ayrılmasına bağlı. İşte tüm detaylar...