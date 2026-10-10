Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick: Galatasaray’a karşı en iyi futbolumuzu oynamalıyız

Barcelona, Getafe’yi 3-0 mağlup ederek La Liga’da 8’de 8 yaparken gözünü Galatasaray maçına çevirdi. Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, sarı-kırmızılıların kadro kalitesine ve Victor Osimhen’e dikkat çekerek zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona, İspanya La Liga'nın 8. haftasında sahasında Getafe'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligde üst üste 8. galibiyetini alan Katalan ekibinde gözler, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çevrildi.

Mücadelenin ardından Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, sarı-kırmızılı takım hakkında değerlendirmelerde bulundu. Alman teknik adam, Galatasaray'ın kadro kalitesine dikkat çekerek Victor Osimhen'e özel vurgu yaptı.

"G.SARAY'IN OSIMHEN GİBİ HARİKA BİR FORVETİ VAR"

Galatasaray'ın güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten Hansi Flick, "Galatasaray'ın Osimhen gibi harika bir forveti var, gerçekten harika bir kadroları var. Bu maça hazır olmalıyız. Galatasaray'a karşı en iyi futbolumuzu oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

KOUNDE: GALATASARAY MAÇINA TAM GAZ GİDİYORUZ

Barcelona'nın Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde de Galatasaray karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Takımın form durumundan memnun olduğunu belirten Kounde, yoğun fikstüre rağmen hedeflerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Kounde, "İyi bir dönemden geçiyoruz, herkes katkıda bulunuyor, herkes oynamak istiyor. İyi bir başlangıç yaptık ama daha fazlasını istiyoruz. En ufak bir düşüşte bile herhangi bir takım sizi tehlikeye atabilir." dedi.

Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdüreceklerini belirten Fransız futbolcu, "Birkaç gün sonra Galatasaray ile maçımız var ve bu maça tam gaz gidiyoruz. Çok yoğun bir fikstürümüz var. Çok mutluyuz, işte böyle harika fikstürler için futbol oynuyoruz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.