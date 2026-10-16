Galatasaray MCT Technic'te Gianmarco Pozzecco dönemi sona erdi!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı’nda başantrenör Gianmarco Pozzecco dönemi sona erdi.

Galatasaray MCT Technic, başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübün resmi kanallarından yapılan açıklamada, deneyimli çalıştırıcıya görev süresi boyunca gösterdiği özveri ve kulübe verdiği emekler için teşekkür edildi.

Sarı-kırmızılıların açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Gianmarco Pozzecco

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Gianmarco Pozzecco ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Gianmarco Pozzecco'ya görev süresi boyunca gösterdiği özveri ve kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz.

Her şey için teşekkürler, Gianmarco!"

Bu açıklamayla birlikte Galatasaray MCT Technic'te Pozzecco dönemi resmen sona erdi. Sarı-kırmızılı takımda yeni başantrenörün kim olacağına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.



