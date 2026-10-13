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Barcelona'dan Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım!

İspanyol devi Barcelona, Galatasaray ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi sosyal medyadan flaş bir paylaşım yaptı...

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Barcelona'dan Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Barcelona'yı sahasında konuk edecek.

Bu zorlu karşılaşma öncesi Barcelona resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Takım otobüsünün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne giderken uzaktan çekilmiş videosunun yer aldığı görüntü "Cehenneme giden yok" ifadeleriyle paylaşıldı.


#Barcelona #Galatasaray #UEFA Şampiyonlar Ligi #Ali Sami Yen Spor Kompleksi
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