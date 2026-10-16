Hansi Flick'ten Galatasaray itirafı! Barcelona'nın hocası RAMS Park'ı unutamadı

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Betis maçı öncesinde yaptığı açıklamada UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray deplasmanını değerlendirdi.

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Betis ile karşılaşmaya hazırlanan Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick, mücadele öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Alman teknik adam, açıklamalarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmaya da değinirken RAMS Park'taki atmosfer ve sarı-kırmızılıların hücum gücü hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"HİÇ KOLAY BİR MAÇ DEĞİLDİ"

Galatasaray deplasmanının zorluğuna vurgu yapan Hansi Flick, Barcelona'nın sahadaki performansından memnun olduğunu belirtti.

Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılılarla oynadıkları mücadele hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray karşısında çok iyi bir iş çıkardık. O stadyumda, o atmosferde, o taraftarların önünde ve rakibin hücum gücünü de göz önünde bulundurduğumuzda hiç kolay bir maç değildi. Buna rağmen savunmada ve hücumda harika bir performans sergiledik."

BARCELONA 4-1 KAZANMIŞTI

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta Galatasaray'ın konuğu oldu. 13 Ekim Salı günü oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 20. dakikada öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

İlk yarıda beraberliği yakalayan İspanyol temsilcisi, ikinci devrede etkili oyununu sürdürerek sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Barcelona, bu sonuçla zorlu İstanbul deplasmanından üç puan çıkarmayı başardı.