Galatasaray'da o ayrılık iptal olabilir! Aston Villa maçı sonrası her şey değişti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Cimbom'un ses getiren zaferinin ardından ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda o ismin, Aston Villa maçında gösterdiği performans sonrası takımda kalabileceği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)