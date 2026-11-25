Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te, Harry Kane'in sakatlığı sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Ocak ayı için golcü arayışında olan Alman devi, Galatasaray'dan ayrılan ve bonservisini elinde bulunduran Mauro Icardi'yi gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Almanya'nın köklü gazetelerinden BILD, Bayern Münih'te Harry Kane'in sakatlığıyla gündeme gelen golcü sorununu masaya yatırdı. Alman gazeteci Nico Vetter, kaleme aldığı yazısında Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi'nin Bayern için önemli bir fırsat olabileceğini dile getirdi.

PANİK TRANSFERİNE GEREK YOK!

Bayern Münih'in yaşadığı sakatlık krizine rağmen devre arasında yüksek bonservis bedelleri ödeyerek panik transferi yapmaması gerektiğini belirten Vetter, Alman devinin kadrosunda geleceğe yönelik genç bir hücum oyuncusu bulundurduğuna dikkat çekti.

Münih'in önceliğinin sezonun geri kalan bölümünü sorunsuz geçirmek ve uzun vadeli yeni bir santrfor yükünün altına girmemek olması gerektiği ifade edildi.

ICARDI BONSERVİSSİZ VE TECRÜBELİ!

BILD'deki haberde, Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi ismi ön plana çıkarıldı. 33 yaşındaki Arjantinli golcünün bonservisini elinde bulundurması, tecrübesi ve golcülük özellikleri nedeniyle Bayern için cazip bir seçenek olabileceği belirtildi.

Icardi'nin Galatasaray formasıyla yalnızca 12 lig maçında ilk 11'de görev almasına rağmen 14 gol kaydettiği hatırlatıldı. Alman medyası, sezon sonuna kadar yapılacak kısa süreli bir sözleşmenin Bayern açısından düşük risk taşıyacağını savundu.

CHOUPO-MOTING ÖRNEĞİ!

Bayern Münih'in geçmişte benzer bir transfer hamlesiyle başarılı olduğunu hatırlatan Alman basını, Eric Maxim Choupo-Moting örneğini gündeme getirdi.

2020 yılında Robert Lewandowski'ye alternatif olarak bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Kamerunlu futbolcu, başlangıçta geçici bir çözüm olarak görülmüştü. Ancak Choupo-Moting, ilerleyen dönemde takımın önemli parçalarından biri haline gelmişti.

Bayern'in şimdi de benzer bir hamle yaparak Icardi'yi sezon sonuna kadar kadrosuna katabileceği öne sürüldü.

CHOUPO-MOTING İHTİMALİ DE MASADA!

Haberde dikkat çeken bir başka ihtimal de Choupo-Moting oldu. 37 yaşındaki futbolcunun New York'taki sözleşmesinin yıl sonunda biteceği hatırlatılırken, Bayern'in ocak ayından itibaren eski golcüsünü yeniden kadrosuna katma seçeneğinin de bulunduğu belirtildi.