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Rafael Leao hayal kırıklığı yarattı! Barcelona maçında...

Galatasaray'ın Barcelona karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyette sarı-kırmızılıların tek golünün asistini yapan Rafael Leao, performansıyla eleştirilerin odağına yerleşti. 38 milyon euro yatırım yapılan Portekizli yıldızın 18 top kaybı, düşük pas isabet oranı ve savunmaya katkısı tartışma yarattı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Rafael Leao hayal kırıklığı yarattı! Barcelona maçında...

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada sarı-kırmızılıların tek golünün asistini yapan Rafael Leao, performansıyla beklentileri karşılayamadı.

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Rafael Leao hayal kırıklığı yarattı! Barcelona maçında...

Portekizli yıldız, skor katkısına rağmen sahadaki etkisi ve istatistikleri nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti.

Rafael Leao hayal kırıklığı yarattı! Barcelona maçında...

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için 38 milyon euro yatırım yaptığı belirtilen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Barcelona karşısında hücumda etkili olmakta zorlandı.

Rafael Leao hayal kırıklığı yarattı! Barcelona maçında...

18 TOP KAYBIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmada 18 kez top kaybeden Leao, yüzde 59 pas isabet oranıyla oynadı.

Rafael Leao hayal kırıklığı yarattı! Barcelona maçında...

Portekizli futbolcu, maç boyunca yalnızca bir isabetli orta yaparken bire bir mücadelelerde de beklentilerin altında kaldı.

Rafael Leao hayal kırıklığı yarattı! Barcelona maçında...

Bir başarılı dripling gerçekleştiren yıldız oyuncunun hücumdaki üretkenliği, yaptığı asiste rağmen sınırlı kaldı.

Rafael Leao hayal kırıklığı yarattı! Barcelona maçında...

SAVUNMAYA KATKISI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Leao'nun performansıyla ilgili eleştiriler yalnızca hücumdaki istatistikleriyle sınırlı kalmadı.

Rafael Leao hayal kırıklığı yarattı! Barcelona maçında...

Sabah'ın haberine göre Portekizli oyuncunun ön alan baskısına yeterince katılmadığı ve savunmaya yardım konusunda etkisiz kaldığı yönündeki değerlendirmeler de gündeme geldi.

Rafael Leao hayal kırıklığı yarattı! Barcelona maçında...

KOŞU MESAFESİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Rafael Leao'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ve Barcelona karşılaşmalarındaki koşu mesafeleri de öne çıkan veriler arasında yer aldı.

Rafael Leao hayal kırıklığı yarattı! Barcelona maçında...

Sporting maçında 32 dakika süre alan, Barcelona karşısında ise 90 dakika sahada kalan futbolcunun iki karşılaşmadaki ortalama mesafesinin 6,75 kilometre olduğu belirtildi.

Rafael Leao hayal kırıklığı yarattı! Barcelona maçında...

Barcelona karşısında takımının tek golüne asist yapan Leao, bireysel istatistikleri ve savunmaya katkısı üzerinden yapılan değerlendirmelerle gündeme geldi.

Rafael Leao hayal kırıklığı yarattı! Barcelona maçında...

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız oyuncunun ilerleyen karşılaşmalarda daha etkili bir performans ortaya koymasını bekliyor.

#Rafael Leao #Galatasaray #Barcelona #UEFA Şampiyonlar Ligi #Sporting
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