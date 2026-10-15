Rafael Leao hayal kırıklığı yarattı! Barcelona maçında...

Galatasaray'ın Barcelona karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyette sarı-kırmızılıların tek golünün asistini yapan Rafael Leao, performansıyla eleştirilerin odağına yerleşti. 38 milyon euro yatırım yapılan Portekizli yıldızın 18 top kaybı, düşük pas isabet oranı ve savunmaya katkısı tartışma yarattı. İşte tüm detaylar...