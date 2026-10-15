Galatasaray’da Lille maçı öncesi büyük endişe! Şampiyonlar Ligi’nde alarm zilleri çalıyor
Galatasaray, Barcelona karşısında aldığı mağlubiyetle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçını da puansız tamamladı. Devler Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılılarda gözler Lille karşılaşmasına çevrilirken, kritik mücadele öncesi yaşanan gelişmeler endişe yarattı. İşte Cimbom'daki son durum ve Lille maçı öncesi öne çıkan detaylar...
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 2. hafta maçında evinde Barcelona'yı ağırladı.
Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı.
İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri Joao Cancelo, Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi kaydetti.
Barcelona bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken, Galatasaray ikinci maçında da puanla tanışamadı.
Şampiyonlar Ligi macerasına Sporting deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilgiyle başlayan Galatasaray önceki gün de sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak iki hafta sonunda puansız kaldı.
Sarı-kırmızılıların son dönemde sergilediği başarısız performans, Devler Ligi'nde kalan 6 maç öncesinde ciddi bir endişe yaratıyor.
Takvim'in haberine göre; çarşamba günü 3. sınavına Lille deplasmanında çıkacak olan Okan Buruk'un ekibi eğer yine iyi bir skor alamazsa ilk 24 yolunda işler daha da içinden zor çıkılacak bir hal alacak.
LILLE MAÇI ÇOK ÖNEMLİ
Geçtiğimiz sezon 10 puanla Şampiyonlar Ligi'nde tur vizesini kapan Galatasaray, Lille deplasmanı sonrasında RAMS Park'ta üst üste Stuttgart ve Aston Villa ile karşılaşacak.
Ardından AEK deplasmanına gidecek olan Cimbom, evinde Feyenoord'la oynadıktan sonra PSG deplasmanı ile lig aşamasını tamamlayacak.
İstatistik şirketleri bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde 10 puanın yüzde 70 oranında ilk 24 için yeterli olacağını, 11 puanın ise kesin olarak turu getireceğini belirtiyor.
Bu nedenle Galatasaray'ın çarşamba günü Lille deplasmanında alacağı sonuç, turnuvadaki geleceği açısından çok büyük bir önem taşıyor.