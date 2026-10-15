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Galatasaray’da Lille maçı öncesi büyük endişe! Şampiyonlar Ligi’nde alarm zilleri çalıyor

Galatasaray, Barcelona karşısında aldığı mağlubiyetle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçını da puansız tamamladı. Devler Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılılarda gözler Lille karşılaşmasına çevrilirken, kritik mücadele öncesi yaşanan gelişmeler endişe yarattı. İşte Cimbom'daki son durum ve Lille maçı öncesi öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray’da Lille maçı öncesi büyük endişe! Şampiyonlar Ligi’nde alarm zilleri çalıyor

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 2. hafta maçında evinde Barcelona'yı ağırladı.

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Galatasaray’da Lille maçı öncesi büyük endişe! Şampiyonlar Ligi’nde alarm zilleri çalıyor

Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı.

Galatasaray’da Lille maçı öncesi büyük endişe! Şampiyonlar Ligi’nde alarm zilleri çalıyor

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri Joao Cancelo, Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi kaydetti.

Galatasaray’da Lille maçı öncesi büyük endişe! Şampiyonlar Ligi’nde alarm zilleri çalıyor

Barcelona bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken, Galatasaray ikinci maçında da puanla tanışamadı.

Galatasaray’da Lille maçı öncesi büyük endişe! Şampiyonlar Ligi’nde alarm zilleri çalıyor

Şampiyonlar Ligi macerasına Sporting deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilgiyle başlayan Galatasaray önceki gün de sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak iki hafta sonunda puansız kaldı.

Galatasaray’da Lille maçı öncesi büyük endişe! Şampiyonlar Ligi’nde alarm zilleri çalıyor

Sarı-kırmızılıların son dönemde sergilediği başarısız performans, Devler Ligi'nde kalan 6 maç öncesinde ciddi bir endişe yaratıyor.

Galatasaray’da Lille maçı öncesi büyük endişe! Şampiyonlar Ligi’nde alarm zilleri çalıyor

Takvim'in haberine göre; çarşamba günü 3. sınavına Lille deplasmanında çıkacak olan Okan Buruk'un ekibi eğer yine iyi bir skor alamazsa ilk 24 yolunda işler daha da içinden zor çıkılacak bir hal alacak.

Galatasaray’da Lille maçı öncesi büyük endişe! Şampiyonlar Ligi’nde alarm zilleri çalıyor

LILLE MAÇI ÇOK ÖNEMLİ

Geçtiğimiz sezon 10 puanla Şampiyonlar Ligi'nde tur vizesini kapan Galatasaray, Lille deplasmanı sonrasında RAMS Park'ta üst üste Stuttgart ve Aston Villa ile karşılaşacak.

Galatasaray’da Lille maçı öncesi büyük endişe! Şampiyonlar Ligi’nde alarm zilleri çalıyor

Ardından AEK deplasmanına gidecek olan Cimbom, evinde Feyenoord'la oynadıktan sonra PSG deplasmanı ile lig aşamasını tamamlayacak.

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