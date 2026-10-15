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Patrick Vieira'dan Jakobs açıklaması: Barcelona maçını izledim, İnşallah geri döner!

Galatasaray'da forma giyen Ismail Jakobs'un Senegal Milli Takımı'nın son kampında yer almaması soru işaretlerine neden olmuştu. Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Patrick Vieira, oyuncuyla görüştüğünü açıklarken Jakobs'un kasım ayındaki milli takım kampına dönmesi konusunda iyimser konuştu.

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Patrick Vieira'dan Jakobs açıklaması: Barcelona maçını izledim, İnşallah geri döner!

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs'un milli takımın son kampında yer almaması gündem olmuştu.

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Patrick Vieira'dan Jakobs açıklaması: Barcelona maçını izledim, İnşallah geri döner!

Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Patrick Vieira, oyuncunun durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Patrick Vieira'dan Jakobs açıklaması: Barcelona maçını izledim, İnşallah geri döner!

Tecrübeli çalıştırıcı, Jakobs'un kasım ayındaki milli takım kampına katılması konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Patrick Vieira'dan Jakobs açıklaması: Barcelona maçını izledim, İnşallah geri döner!

Senegal basınından RTS'ye konuşan Patrick Vieira, Ismail Jakobs'un milli takım kampında yer almaması nedeniyle ortaya atılan iddiaları reddetti.

Patrick Vieira'dan Jakobs açıklaması: Barcelona maçını izledim, İnşallah geri döner!

Bazı söylentilerde oyuncunun milli takımı bırakabileceği öne sürülürken Vieira, bu ihtimali kabul etmedi.

Patrick Vieira'dan Jakobs açıklaması: Barcelona maçını izledim, İnşallah geri döner!

İletişimde yaşanan belirsizliğin çeşitli yorumlara yol açtığını belirten Vieira, "Hayır, hayır, hayır. İletişim net olmadığında her türlü yorumun yapılmasına zemin hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Patrick Vieira'dan Jakobs açıklaması: Barcelona maçını izledim, İnşallah geri döner!

Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü, kısa süre önce Jakobs ile telefonda görüştüğünü de açıkladı.

Patrick Vieira'dan Jakobs açıklaması: Barcelona maçını izledim, İnşallah geri döner!

İkilinin, ayrıntıları paylaşılmayan bazı kişisel meseleler hakkında konuştuğunu aktaran Vieira, karşılıklı anlaşmayla oyuncunun kulübünde kalmasına karar verdiklerini söyledi.

Patrick Vieira'dan Jakobs açıklaması: Barcelona maçını izledim, İnşallah geri döner!

Patrick Vieira, kısa süre önce Ismail Jakobs'u UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı oynanan maçta izlediğini belirtti.

Patrick Vieira'dan Jakobs açıklaması: Barcelona maçını izledim, İnşallah geri döner!

Tecrübeli teknik adam, oyuncunun kasım ayında düzenlenecek bir sonraki milli takım kampında yer alması konusunda sorun beklemediğini dile getirdi.

Patrick Vieira'dan Jakobs açıklaması: Barcelona maçını izledim, İnşallah geri döner!

Jakobs'un yeniden Senegal kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği sorusunu da yanıtlayan Vieira, "İnşallah." ifadelerini kullandı.

#Patrick Vieira #Barcelona #Galatasaray #Ismail Jakobs
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