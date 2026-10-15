Patrick Vieira'dan Jakobs açıklaması: Barcelona maçını izledim, İnşallah geri döner!
Galatasaray'da forma giyen Ismail Jakobs'un Senegal Milli Takımı'nın son kampında yer almaması soru işaretlerine neden olmuştu. Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Patrick Vieira, oyuncuyla görüştüğünü açıklarken Jakobs'un kasım ayındaki milli takım kampına dönmesi konusunda iyimser konuştu.
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs'un milli takımın son kampında yer almaması gündem olmuştu.
Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Patrick Vieira, oyuncunun durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.