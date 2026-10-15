UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, lig aşamasının kritik ikinci hafta maçında Barcelona'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki müthiş atmosferde 1-0 öne geçmeyi başarsa da, farkı ikiye çıkaran golleri ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı ve mücadele 4-1'lik mağlubiyetle sonuçlandı. Bu zorlu karşılaşmanın hemen ardından, dünya futbolunun odağındaki isim olan Victor Osimhen ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi gündeme bomba gibi düştü. İspanyol devi Barcelona, RAMS Park'ta Galatasaray'a karşı oynadıkları kritik mücadelede Nijeryalı yıldız golcünün sahadaki performansını yakın takibe aldı. SON SÖZÜ HANSI FLICK SÖYLEDİ Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, İstanbul'daki büyük randevunun ardından oyuncunun durumuna dair nihai kararını verdi. YAZ DÖNEMİNDE TEMAS KURDULAR İspanyol basınından El Nacional'in duyurduğu habere göre; yaz transfer döneminde Osimhen cephesi Barcelona ile temasa geçmesine rağmen, La Liga devi o dönem olası bir transfere yeşil ışık yakmamıştı. KAPILAR TAMAMEN KAPATILDI Galatasaray'a konuk oldukları müsabakada yıldız oyuncunun sergilediği oyunu yeterli bulmayan Alman teknik adam Hansi Flick, 27 yaşındaki başarılı santrforu transfer listesinden tamamen çıkardı. Deneyimli teknik adam, Osimhen gibi üst düzey bir ismi kadroya katmanın, takımda halihazırda yer alan oyuncuların rekabet ve performans seviyesine yukarı yönlü bir katkı sağlamayacağına hükmetti. MALİYETİ DE AĞIR GELDİ Öte yandan haberde, Nijeryalı golcünün olası transferinin kulüplere getireceği yüksek mali şartların da bu kararda büyük bir ağırlık taşıdığı vurgulandı. Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 6 resmi müsabakada toplamda 6 kez fileleri havalandıran ve 3 asist katkısı sunan Osimhen'in kontratı Haziran 2029'da sona eriyor.