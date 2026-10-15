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Barcelona maçı sonrası Galatasaray'da şok Osimhen gelişmesi: Listeden çıkarıldı!

Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmanın ardından Victor Osimhen hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Barcelona maçı sonrası Galatasaray'da şok Osimhen gelişmesi: Listeden çıkarıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, lig aşamasının kritik ikinci hafta maçında Barcelona'yı konuk etti.

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Barcelona maçı sonrası Galatasaray'da şok Osimhen gelişmesi: Listeden çıkarıldı!

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki müthiş atmosferde 1-0 öne geçmeyi başarsa da, farkı ikiye çıkaran golleri ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı ve mücadele 4-1'lik mağlubiyetle sonuçlandı.

Barcelona maçı sonrası Galatasaray'da şok Osimhen gelişmesi: Listeden çıkarıldı!

Bu zorlu karşılaşmanın hemen ardından, dünya futbolunun odağındaki isim olan Victor Osimhen ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi gündeme bomba gibi düştü.

Barcelona maçı sonrası Galatasaray'da şok Osimhen gelişmesi: Listeden çıkarıldı!

İspanyol devi Barcelona, RAMS Park'ta Galatasaray'a karşı oynadıkları kritik mücadelede Nijeryalı yıldız golcünün sahadaki performansını yakın takibe aldı.

Barcelona maçı sonrası Galatasaray'da şok Osimhen gelişmesi: Listeden çıkarıldı!

SON SÖZÜ HANSI FLICK SÖYLEDİ

Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, İstanbul'daki büyük randevunun ardından oyuncunun durumuna dair nihai kararını verdi.

Barcelona maçı sonrası Galatasaray'da şok Osimhen gelişmesi: Listeden çıkarıldı!

YAZ DÖNEMİNDE TEMAS KURDULAR

İspanyol basınından El Nacional'in duyurduğu habere göre; yaz transfer döneminde Osimhen cephesi Barcelona ile temasa geçmesine rağmen, La Liga devi o dönem olası bir transfere yeşil ışık yakmamıştı.

Barcelona maçı sonrası Galatasaray'da şok Osimhen gelişmesi: Listeden çıkarıldı!

KAPILAR TAMAMEN KAPATILDI

Galatasaray'a konuk oldukları müsabakada yıldız oyuncunun sergilediği oyunu yeterli bulmayan Alman teknik adam Hansi Flick, 27 yaşındaki başarılı santrforu transfer listesinden tamamen çıkardı.

Barcelona maçı sonrası Galatasaray'da şok Osimhen gelişmesi: Listeden çıkarıldı!

Deneyimli teknik adam, Osimhen gibi üst düzey bir ismi kadroya katmanın, takımda halihazırda yer alan oyuncuların rekabet ve performans seviyesine yukarı yönlü bir katkı sağlamayacağına hükmetti.

Barcelona maçı sonrası Galatasaray'da şok Osimhen gelişmesi: Listeden çıkarıldı!

MALİYETİ DE AĞIR GELDİ

Öte yandan haberde, Nijeryalı golcünün olası transferinin kulüplere getireceği yüksek mali şartların da bu kararda büyük bir ağırlık taşıdığı vurgulandı.

Barcelona maçı sonrası Galatasaray'da şok Osimhen gelişmesi: Listeden çıkarıldı!

Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 6 resmi müsabakada toplamda 6 kez fileleri havalandıran ve 3 asist katkısı sunan Osimhen'in kontratı Haziran 2029'da sona eriyor.

#Hansi Flick #Victor Osimhen #UEFA Şampiyonlar Ligi #Galatasaray #Barcelona
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