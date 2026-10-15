Barcelona maçı sonrası Galatasaray'da şok Osimhen gelişmesi: Listeden çıkarıldı!

Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmanın ardından Victor Osimhen hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...