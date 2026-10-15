Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, Premier Lig'in yıldızını kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Cimbom'un kasım ayındaki milli maç arasında transfer için ilk temasları kurmayı planladığı iddia edildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...