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Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, Premier Lig'in yıldızını kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Cimbom'un kasım ayındaki milli maç arasında transfer için ilk temasları kurmayı planladığı iddia edildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı.

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Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Sarı-kırmızılı yönetimin, kadroyu güçlendirmek adına Avrupa futbolunun deneyimli isimlerini gündemine aldığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan Cimbom'un, ocak ayında ses getirecek bir transfer için harekete geçebileceği iddia edildi.

Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen yıldız futbolcunun, İngiltere Premier Lig'in önde gelen ekiplerinden birinde forma giydiği ifade edildi.

Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Deneyimli ismin sözleşmesinin sona erecek olması, olası transferin en dikkat çekici ayrıntılarından biri olarak gösterildi.

Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Sarı-kırmızılıların, bu transferi gerçekleştirebilmek için hem kulübüyle hem de oyuncunun temsilcileriyle temas kurmayı hedeflediği öne sürüldü.

Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

İddialara göre Galatasaray yönetimi, kasım ayında oynanacak millî maç arasını transfer görüşmeleri için değerlendirmeyi planlıyor.

Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Bu süreçte oyuncunun kulübüyle yapılacak görüşmelerin yanı sıra futbolcunun geleceğine ilişkin beklentilerinin de öğrenilmesi amaçlanıyor.

Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Transferin gerçekleşebilmesi için bonservis bedeli ve oyuncunun mali şartlarının belirleyici olması bekleniyor.

Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Öte yandan Galatasaray'ın bu hamlesinde, futbol dünyasından tanıdık bir ismin de devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Sarı-kırmızılı formayı daha önce giyen eski futbolcunun, yıldız savunmacıyla olası transfer hakkında fikir alışverişinde bulunduğu ileri sürüldü.

Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ömer Bayram'ın gerçekleştirdiği söz konusu görüşmenin, oyuncunun Galatasaray'a yaklaşımını anlamak açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Galatasaray'ın gündemine geldiği öne sürülen isim, Liverpool kaptanı Virgil van Dijk.

Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Hollandalı savunmacının, ocak ayında sarı-kırmızılı formayı giyme ihtimali şimdiden transfer gündeminde tartışılmaya başlandı.

Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

35 yaşındaki futbolcu, Nisan 2025'te Liverpool ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Böylece deneyimli stoperin mevcut kontratı Haziran 2027'ye kadar uzatılmış oldu.

Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Van Dijk'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılabilmesi için Liverpool yönetimiyle anlaşma sağlanması gerekiyor.

Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Hollandalı futbolcu, Ocak 2018'de Southampton'dan Liverpool'a yaklaşık 84,65 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Kısa sürede takımın savunmasındaki en önemli isimlerden biri haline gelen Van Dijk, ilerleyen yıllarda kaptanlık görevini de üstlendi.

Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Başarılı stoper, Liverpool'un 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında önemli rol oynadı.

Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Tottenham karşısında kazanılan finalin ardından maçın oyuncusu seçilen Hollandalı futbolcu, aynı sezon UEFA Yılın Erkek Futbolcusu ödülünü de kazandı.

Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Van Dijk ayrıca 2018-2019 sezonunda Premier Lig'de yılın futbolcusu seçilirken Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi savunmacısı ödülünün sahibi oldu.

Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Liverpool ile 2019-2020 ve 2024-2025 sezonlarında Premier Lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli oyuncunun adı, Galatasaray ile daha önce de anılmıştı.

Galatasaray'dan transfer bombası! Şampiyonlar Ligi için çare o yıldız isim

Hollandalı savunmacının transfer iddialarının gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği, ocak ayındaki gelişmeler ve taraflar arasında kurulması beklenen temasların ardından netlik kazanacak.

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