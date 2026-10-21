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Galatasaray'da Leroy Sane ayrılırsa yerine o gelecek! İşte yapılacak transfer teklifi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Beklentilerin uzağında kalan performansı nedeniyle Galatasaray camiası tarafından eleştirilerin odağında yer alan Leroy Sane, ocak ayında takımdan ayrılabilir. Sarı-kırmızılılar, bu ihtimale karşın alternatiflerini belirledi. Devre arasında hamle yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın, yıldız oyuncu için teklif yapacağı öne sürüldü.

Giriş Tarihi:
KAĞAN SOYTORUN KAĞAN SOYTORUN
Galatasaray'da Leroy Sane ayrılırsa yerine o gelecek! İşte yapılacak transfer teklifi

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi yaklaşırken kadro planlamasına dair dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da Leroy Sane ayrılırsa yerine o gelecek! İşte yapılacak transfer teklifi

Sarı-kırmızılı ekipte bazı isimlerin geleceği tartışma konusu olurken yönetimin transfer çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.

Galatasaray'da Leroy Sane ayrılırsa yerine o gelecek! İşte yapılacak transfer teklifi

Özellikle gol yollarında geçtiğimiz yıllara göre eksik kalan sarı-kırmızılıların, bu bölgeye ağırlık vermesi öngörülüyor.

Galatasaray'da Leroy Sane ayrılırsa yerine o gelecek! İşte yapılacak transfer teklifi

Büyük beklentilerle kadroya katılan bazı futbolcuların performansı ise beklentileri karşılamakta yetersiz kaldı.

Galatasaray'da Leroy Sane ayrılırsa yerine o gelecek! İşte yapılacak transfer teklifi

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Bu isimlerin başında gelen Leroy Sane, sergilediği performansla zaman zaman eleştirilerin odağında yer aldı.

Galatasaray'da Leroy Sane ayrılırsa yerine o gelecek! İşte yapılacak transfer teklifi

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Alman yıldızın ortaya koyduğu futbolun beklentilerin gerisinde kalması, devre arasında takımdan ayrılabileceği yönündeki iddiaları gündeme taşıdı.

Galatasaray'da Leroy Sane ayrılırsa yerine o gelecek! İşte yapılacak transfer teklifi

ALTERNATİF İSİMLER OLUŞUYOR

Galatasaray yönetiminin olası bir ayrılık ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde durduğu öne sürülüyor.

Galatasaray'da Leroy Sane ayrılırsa yerine o gelecek! İşte yapılacak transfer teklifi

O İSİM RUBEN VARGAS

Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Sevilla forması giyen Ruben Vargas oldu.

Galatasaray'da Leroy Sane ayrılırsa yerine o gelecek! İşte yapılacak transfer teklifi

Ficherio'da yer alan habere göre Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcuya olan ilgisini yeniden harekete geçirdi.

Galatasaray'da Leroy Sane ayrılırsa yerine o gelecek! İşte yapılacak transfer teklifi

15 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki kanat oyuncusunu ocak ayında kadrosuna katmak için yaklaşık 15 milyon euroluk bir teklif hazırladığı ileri sürüldü.

Galatasaray'da Leroy Sane ayrılırsa yerine o gelecek! İşte yapılacak transfer teklifi

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEMEMİŞTİ

Vargas, yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak Türkiye'ye transfer olmayı kabul etmemişti.

Galatasaray'da Leroy Sane ayrılırsa yerine o gelecek! İşte yapılacak transfer teklifi

SEVILLA AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Sevilla Teknik Direktörü Luis García Plaza'nın ana planlarında yer almayan oyuncu için Sevilla, ayrılığa sıcak bakıyor.

Galatasaray'da Leroy Sane ayrılırsa yerine o gelecek! İşte yapılacak transfer teklifi

SANE İLE YOLLAR AYRILIRSA...

Galatasaray'ın Sane ile yollarını ayırması durumunda Vargas'ın kanat rotasyonunda alternatiflerden biri olabileceği değerlendiriliyor.

Galatasaray'da Leroy Sane ayrılırsa yerine o gelecek! İşte yapılacak transfer teklifi

PERFORMANSI

Bu sezon Sevilla formasıyla 2 maçta forma giyen ve 65 dakika süre alan İsviçreli oyuncu, gol veya asist katkısı üretemedi.

Galatasaray'da Leroy Sane ayrılırsa yerine o gelecek! İşte yapılacak transfer teklifi

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Vargas'ın Sevilla ile sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.

Galatasaray'da Leroy Sane ayrılırsa yerine o gelecek! İşte yapılacak transfer teklifi

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#Galatasaray #Leroy Sane #Sevilla
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