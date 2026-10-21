Galatasaray'da Leroy Sane ayrılırsa yerine o gelecek! İşte yapılacak transfer teklifi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Beklentilerin uzağında kalan performansı nedeniyle Galatasaray camiası tarafından eleştirilerin odağında yer alan Leroy Sane, ocak ayında takımdan ayrılabilir. Sarı-kırmızılılar, bu ihtimale karşın alternatiflerini belirledi. Devre arasında hamle yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın, yıldız oyuncu için teklif yapacağı öne sürüldü.