Spor yazarları Galatasaray'ın dev maçını yorumladı: Barcelona'yı yenmek çok zor ama imkansız değil!
Sabah gazetesi spor yazarları; Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve İskender Günen, Devler Ligi'nin 2. haftasında Barcelona'yı ağırlayacak olan Galatasaray'ı değerlendirdi.
MURAT ÖZBOSTAN: Galatasaray, Barcelona karşısında nasıl bir futbol ortaya koymalı? Osimhen'in takıma dönmesi Galatasaray'ın şansını ne kadar artırır? Sizce sarı-kırmızılılar evinde Barça'yı devirebilir mi?
LEVENT TÜZEMEN: "Barcelonalı oyuncuların gözlerini bağlasanız bile pas oyununu ezbere oynarlar. Galatasaray geçen iki Liverpool maçında olduğu gibi topu Barça'ya bırakıp kompakt futbol anlayışı içinde hareket etmeli. Barça gibi çabuk düşünen, çabuk hareket eden ve ezbere pas yapan takıma asla geniş alan vermemeli.
Galatasaraylı oyuncular öfke kontrolünü iyi yapmalı. Topa sahip olduklarında riske girmeden garanti pas oynamaya özen göstermeli. Barça'nın savunmasını öne sık çıkardığını düşünürsek Osimhen, Leao, Barış gibi hızlı, çabuk hızlı oyuncuları dikine yerden paslarla hücuma yollamak gerekir. Osimhen'in dönmesi Galatasaray'ın enerjisini yükseltti.