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Spor yazarları Galatasaray'ın dev maçını yorumladı: Barcelona'yı yenmek çok zor ama imkansız değil!

Sabah gazetesi spor yazarları; Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve İskender Günen, Devler Ligi'nin 2. haftasında Barcelona'yı ağırlayacak olan Galatasaray'ı değerlendirdi.

Giriş Tarihi:
Spor yazarları Galatasaray'ın dev maçını yorumladı: Barcelona'yı yenmek çok zor ama imkansız değil!

MURAT ÖZBOSTAN: Galatasaray, Barcelona karşısında nasıl bir futbol ortaya koymalı? Osimhen'in takıma dönmesi Galatasaray'ın şansını ne kadar artırır? Sizce sarı-kırmızılılar evinde Barça'yı devirebilir mi?

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Spor yazarları Galatasaray'ın dev maçını yorumladı: Barcelona'yı yenmek çok zor ama imkansız değil!

LEVENT TÜZEMEN: "Barcelonalı oyuncuların gözlerini bağlasanız bile pas oyununu ezbere oynarlar. Galatasaray geçen iki Liverpool maçında olduğu gibi topu Barça'ya bırakıp kompakt futbol anlayışı içinde hareket etmeli. Barça gibi çabuk düşünen, çabuk hareket eden ve ezbere pas yapan takıma asla geniş alan vermemeli.

Spor yazarları Galatasaray'ın dev maçını yorumladı: Barcelona'yı yenmek çok zor ama imkansız değil!

Galatasaraylı oyuncular öfke kontrolünü iyi yapmalı. Topa sahip olduklarında riske girmeden garanti pas oynamaya özen göstermeli. Barça'nın savunmasını öne sık çıkardığını düşünürsek Osimhen, Leao, Barış gibi hızlı, çabuk hızlı oyuncuları dikine yerden paslarla hücuma yollamak gerekir. Osimhen'in dönmesi Galatasaray'ın enerjisini yükseltti.

Spor yazarları Galatasaray'ın dev maçını yorumladı: Barcelona'yı yenmek çok zor ama imkansız değil!

Kasımpaşa maçında 10 kişi kaldıktan sonra skoru 3-1'e getirmek çok değerli ama Osimhen'in yarattığı pozitiflik sayesinde taraftarın maçın içine giren destekleri de büyük önem taşıyor. Dikkat, sabır ve tribünlerin yaratacağı ıslık fırtınası Galatasaray'ın itici gücü olacaktır."

Spor yazarları Galatasaray'ın dev maçını yorumladı: Barcelona'yı yenmek çok zor ama imkansız değil!

BÜLENT TİMURLENK: "Avrupa'nın en formda takımı geliyor. Kasımpaşa maçında ne oynarsan oyna, Barça maçına ölçü olmaz. Sezona gol fırtınası ile başladılar. Raphinha yok ama Adeyemi de Gordon da Gabriel Jesus da büyük tehdit.

Spor yazarları Galatasaray'ın dev maçını yorumladı: Barcelona'yı yenmek çok zor ama imkansız değil!

Galatasaray müthiş bir pas örgüsüyle oynayan rakibi karşısında geçiş hücumlarında Leao'yu, Yunus'u geniş alanlarda topla buluşturmalı. Osimhen iki stopere üstünlük sağlar, yeter ki kaliteli pas alabilsin.

Spor yazarları Galatasaray'ın dev maçını yorumladı: Barcelona'yı yenmek çok zor ama imkansız değil!

Barcelona bugün dünyanın neresinde oynarsa o maçın favorisi. Önemli olan 90 dakika sahada 11 kişi kalabilmek, ikili mücadelelerde güçlü durup kalemizde gol de görsek mental olarak oyunu bırakmamak. Barcelona'yı yenmek çok zor ama imkânsız değil."

Spor yazarları Galatasaray'ın dev maçını yorumladı: Barcelona'yı yenmek çok zor ama imkansız değil!

ÖMER ÜRÜNDÜL: "Bizim ligimizdeki maçlar kesinlikle hiçbir Avrupa maçı için ölçü olmaz. Barcelona maçına gelince, çok güçlü bir takım olduğunun herkes farkında. Yıldız oyuncularının dışında ön önemli belirgin artıları rakipleri çaresiz bırakan pas trafikleri.

Spor yazarları Galatasaray'ın dev maçını yorumladı: Barcelona'yı yenmek çok zor ama imkansız değil!

Tabii ki futbolun içinde her şey var. Ben Galatasaray'dan böyle bir rakip karşısında mücadele etmesini, elinden geleni yapmasını beklerim ama favori tabii ki Barcelona. Bana göre Galatasaray hedef için Lille ve Stuttgart maçlarına odaklanmalı."

Spor yazarları Galatasaray'ın dev maçını yorumladı: Barcelona'yı yenmek çok zor ama imkansız değil!

İSKENDER GÜNEN: "Barcelona gibi topa sahip olma oranı yüksek ve ön alan baskısını etkili yapan bir takıma karşı Galatasaray'ın RAMS Park'ta kompakt bir orta saha kurgusuyla sahada yer alması şart. Lig temposu ile Şampiyonlar Ligi seviyesi arasındaki makas çok geniş.

Spor yazarları Galatasaray'ın dev maçını yorumladı: Barcelona'yı yenmek çok zor ama imkansız değil!

Barcelona karşısında hücumda bitiricilik ve savunmada konsantrasyon hataları en üst seviyede cezalandırılır. Osimhen'in dönüşü, Galatasaray'ın hücum gücünü doğrudan bir üst seviyeye taşır. Stoperleri geriye iten, fizik gücüyle sırtı dönük top saklayan ve alan açan bir Osimhen, Barcelona savunmasının yerleşimini bozar."

#Levent Tüzemen #Ömer Üründül #Galatasaray #Barcelona #Sabah #Kasımpaşa #Gabriel Jesus #Barış #Osimhen
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