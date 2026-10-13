Barcelona karşılaşmasına hazırlanan Galatasaray’da forvet tercihi, maçın öne çıkan başlıklarından biri. Victor Osimhen sahada olacak mı, mücadeleye ilk 11’de mi başlayacak, yedek kulübesinde mi yer alacak? Sakatlık sürecinin ardından oyuncunun son durumu hakkında neler biliniyor, teknik heyetin açıklaması hangi maça ilişkin? Muhtemel kadrolardaki Osimhen tercihi resmiyet kazandı mı? Sarı-kırmızılıların Avrupa sınavı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Nijeryalı golcüye dair gelişmeler ile maçın yayın bilgileri haberimizde...

Barcelona savunmasının karşısına hangi hücum hattının çıkacağı, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi randevusu öncesinde merak ediliyor. Victor Osimhen'in durumu yalnızca sarı-kırmızılı taraftarların değil, rakip takımın maç öncesi açıklamalarının da konusu oldu. Nijeryalı golcünün sahalara dönüşünden sonra gözler bu kez başlangıç kadrosuna çevrildi. Osimhen Barcelona maçında ilk 11'de mi, forma giyecek mi ve kadro kararı açıklandı mı?

OSİMHEN BARCELONA MAÇINDA İLK 11'DE Mİ?

Galatasaray - Barcelona karşılaşmasında Osimhen'in ilk 11'de görevlendirilmesinin beklendiği belirtiliyor. Okan Buruk'un hücum planında Nijeryalı santrfora başlangıç kadrosunda yer vermeyi düşündüğü aktarılıyor.

SAKATLIK SONRASI İLK ADIM KASIMPAŞA MAÇINDA GELDİ

Osimhen, Barcelona karşılaşmasına sahalara henüz dönmemiş bir futbolcu olarak hazırlanmıyor. Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği lig maçında sonradan görev aldı ve Lemina'nın golünü hazırlayan pası verdi.

Teknik heyetin o karşılaşma sonrasındaki açıklaması ise oyuncunun yükünün kontrollü tutulduğunu gösterdi. İrfan Saraloğlu, sakatlıktan yeni çıkan golcüyü koruduklarını belirtti.

CUBARSİ'DEN OSİMHEN DEĞERLENDİRMESİ

Barcelona'nın genç savunmacısı Pau Cubarsi, maç öncesi basın toplantısında Osimhen'e ayrı bir bölüm ayırdı. Nijeryalı oyuncuyu "dünyanın en iyi forvetlerinden biri" olarak nitelendiren Cubarsi, daha önce de kendisine karşı oynadıklarını hatırlattı.

GALATASARAY'IN İÇ SAHA PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki son altı iç saha karşılaşmasında dört galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son iki ev maçını kazanan Galatasaray, Barcelona'yı da mağlup ederse organizasyonda 2001'den bu yana ilk kez üst üste üç iç saha galibiyetine ulaşacak.

Osimhen'in başlangıç kadrosunda yer alıp almayacağı, bu hedef doğrultusunda Okan Buruk'un vereceği hücum kararlarından biri olacak.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbul'daki karşılaşma bugün, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.