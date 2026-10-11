Barcelona'da Galatasaray alarmı! Flick'ten takıma uyarı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında konuk edeceği İspanyol devi Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick, deyim yerindeyse teyakkuza geçti. PSG ve El Classico maçlarının yaklaşıyor olmasına rağmen Alman çalıştırıcının önceliği İstanbul deplasmanından galibiyetle dönmek. İşte Flick'in takıma soyunma odasına yaptığı o uyarı...
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Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunu Amedspor'dan geri alan Galatasaray'da gözler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi.
Sarı-kırmızılılar, La Liga'da bu sezon oynadığı 8 maçta 34 gol atan ve namağlup yoluna devam eden Barcelona karşısında sahasında puan ya da puanlar almayı hedefliyor.
Galatasaray, güçlü rakibine karşı elde edeceği sonuçla hem iddiasını ortaya koymak hem de fikstürün kalan bölümü öncesinde rakiplerine gözdağı vermek istiyor.
Öte yandan Galatasaray-Barcelona eşleşmesi İspanyol basınının da odağında kalmaya devam ediyor.
Kritik mücadeleye günler kala Sport'un servis ettiği o haber özellikle Türk futbolseverler arasında gündem oldu.
"EN AZ PSG KADAR..."
Haberde aktarılana göre Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İstanbul deplasmanı öncesi takımı "En az PSG kadar zorlu bir deplasmanda çıkacağız" ifadeleri ile uyardı.
EN GÜÇLÜ KADROYU SAHAYA SÜRECEK
Flick, Galatasaray karşısında en güçlü kadrosunu sahaya sürmeyi planlarken oyuncuları ile bir araya gelerek bu maçın önemini ve zorluğunu vurguladı.
YILDIZ İSİMLERİ DİNLENDİRDİ
RAMS Park'taki dev düello öncesi Getafe'yi ağırladıkları müsabakada Pau Cubarsi, Pedri ve Fermin Lopez gibi kilit oyuncuları dinlendiren Alman çalıştırıcı, tüm planlarını grup aşamasındaki en zorlu deplasmanlardan birine çıkacak şekilde yaptı.
"DÜŞMANCA" BİR ORTAM VURGUSU
Öte yandan haberde aktarılana göre Flick, soyunma odasında oyuncularına "çok düşmanca bir ortamla karşı karşıya kalacakları" ve bunun muhtemelen bir futbol sahasında şimdiye kadar yaşadıkları en yoğun atmosfer olacağı konusunda uyardı.
EL CLASICO'YU İKİNCİ PLANA ATTI
Real Betis, PSG ve El Clasico gibi zorlu maçlar yaklaşsa da Alman teknik direktörün takımının odağının Galatasaray maçında olmasını istediği aktarıldı.
İspanyol basının sunduğu haberde bu durum, "Tecrübeli teknik adam, takımının yalnızca İstanbul'daki karşılaşmaya odaklanmasını ve sahadan üç puanla ayrılmak için tüm gücünü ortaya koymasını istiyor." sözleriyle ifade edildi.