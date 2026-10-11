Barcelona'da Galatasaray alarmı! Flick'ten takıma uyarı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında konuk edeceği İspanyol devi Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick, deyim yerindeyse teyakkuza geçti. PSG ve El Classico maçlarının yaklaşıyor olmasına rağmen Alman çalıştırıcının önceliği İstanbul deplasmanından galibiyetle dönmek. İşte Flick'in takıma soyunma odasına yaptığı o uyarı...