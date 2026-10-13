Galatasaray tribünlerinden Filistin’e destek!
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında Barcelona’yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, tribünlerde 'Özgür Filistin' ve 'İnsanlık Gazze’de vicdanını kaybetti' pankartları açarak Filistin’e destek verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcilerimizden Galatasaray, Barcelona'yı konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, tribünlerde 'Free Palestine' (Özgür Filistin) ve 'Humanity lost conscience in Gaza' (İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti) pankartları açarak Filistin'e destek verdi.