Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Trabzonspor'a 4-0'lık skorla mağlup olan sarı-kırmızılılar, yeniden yükselişe geçmek istiyor. Ligde namağlup yoluna devam eden Kasımpaşa ise RAMS Park'tan puanlar çıkarmak için sahaya çıkacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında "Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman?", "Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? ve "Galatasaray - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?" gibi soruları arama motorlarında aratıyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray - Kasımpaşa maçına ilişkin tüm bilgiler haberimizde...