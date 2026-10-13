Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya mağlup oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, evinde Barcelona'ya mağlup oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Barcelona'ya 4-1'lik skorla mağlup olduç

Galatasaray'ın golünü 24. dakikada Aleksey Batrakov atarken, Barcelona'nın golleri ise 43. dakikada Joao Cancelo, 50. dakikada Fermin Lopez, 53. dakikada Anthony Gordon ve 65. dakikada Karim Adeyemi kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray, ilk 2 haftayı puansız kapatırken, Barcelona ise 6 puan ve averajla ilk sırada tamamladı.

3. haftada Galatasaray, Lille deplasmanına konuk olurken, Barcelona ise PSG deplasmanına konuk olacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOOOLLL!! Temsilcimiz Galatasaray hızlı hücumda çok iyi geldi! Aleksey Batrakov, topu ağlara gönderdi! https://t.co/U3ty3qQUvJ — TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026

Barcelona, Cancelo'nun golüyle temsilcimiz Galatasaray karşısında skora denge getirdi. https://t.co/vTdjPDC2y4 — TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026

Barcelona, Fermin Lopez'in attığı golle 2-1 öne geçti. https://t.co/co37OBvqvI — TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026

Barcelona, Anthony Gordon'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. https://t.co/6Ny0okzNa3 — TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026

Karim Adeyemi'nin golüyle Barcelona skoru 4-1 yaptı. https://t.co/mYRVYU44PC — TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Kasımpaşa mücadelesinin ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Galatasaray, RAMS Park'taki müsabakaya Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao ve Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Enes Büyük, El Chadaille Bitshiabu, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Abdülkerim Bardakcı, Berat Luş ve Renato Nhaga yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı iç sahada 3-1 yendikleri maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Buruk, Kasımpaşa karşısında ilk 11'de oynayan Abdülkerim Bardakcı, Sara ve Deniz Gül'ü yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Eren Elmalı, Lemina ve Osimhen'i sahaya sürdü.

BAKAN BAK VE IŞIKHAN PROTOKOLDE

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tribünden izledi.

Galatasaray-Barcelona müsabakası için RAMS Park'a gelen Bakan Bak ve Işıkhan'ı sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek karşıladı.

Bak ve Işıkhan, mücadeleyi Barcelona Başkanı Joan Laporta, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk ve Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim ile takip etti.

OSİMHEN VE LEMİNA, 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile Gabonlu oyuncusu Mario Lemina, 4 resmi maçın ardından ilk 11'deki yerini aldı.

Son olarak Süper Lig'in 4. haftasındaki İstanbul Başakşehir müsabakasına ilk 11'de başlayan ve sakatlıkları sebebiyle bir süre takımdan uzak kalan Lemina ve Osimhen, 3 lig ve 1 Şampiyonlar Ligi maçının ardından ilk 11'e döndü.

Lemina ve Osimhen, bu süreçte son oynanan Kasımpaşa maçında sonradan oyuna dahil olmuşlardı.

EREN, 2 MAÇ SONRA YENİDEN İLK 11'DE

Galatasaray'ın milli oyuncusu Eren Elmalı, 2 resmi maçın ardından Barcelona karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Son olarak Süper Lig'in 5. haftasındaki Kocaelispor maçında ilk 11'de yer alan, sonraki Trabzonspor ve Kasımpaşa müsabakalarına yedek başlayan Eren, 2 karşılaşmanın ardından ilk 11'e döndü.

Ayrıca milli oyuncu, Portekiz ekibi Sporting'e karşı oynanan maçla beraber bu sezon iki Şampiyonlar Ligi müsabakasına da ilk 11'de başladı.

BARCELONA'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında konuk ettikleri Getafe'yi 3-0 yendikleri son maçın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

İspanya ekibi, RAMS Park'taki maça Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Dani Olmo ilk 11'iyle başladı.

Barcelona'nın yedek kulübesinde ise Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic, Alejandro Balde, Brian Farinas, Gavi, Gabriel Jesus, Xavi Espart, Karim Adeyemi, Marc Bernal, Jules Kounde ve Hamza Abdelkarim yer aldı.

Hansi Flick, son Getafe maçında ilk 11'de şans verdiği Kounde, Espart, Gavi ve Jesus'u yedeğe çekti. Alman teknik adam, bu oyuncuların yerine Cancelo, Cubarsi, Pedri ve Fermin Lopez'e şans verdi.

LİVAKOVİC 596 GÜN SONRA RAMS PARK'TA

Barcelona'nın Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, 596 gün sonra RAMS Park'a geldi.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hırvat kaleci, en son 24 Şubat 2025 tarihinde Süper Lig'in 25. haftasında sarı-lacivertlilerin Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı derbi maçta yedek kulübesinde bulundu.

BARCELONA, 1671 GÜN SONRA RAMS PARK'TA

Barcelona, 1671 gün sonra Galatasaray ile yeniden RAMS Park'ta karşılaştı.

Son olarak 17 Mart 2022 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında sarı-kırmızılı takımla karşılaşan İspanya ekibi, Pedri ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

Söz konusu karşılaşmada Barcelona'nın ilk 11'inde yer alan Pedri ve Eric Garcia, bugünkü mücadeleye de ilk 11'de başladı.

TRİBÜNDE FİLİSTİN VE&NBSP;GAZZE MESAJLARI

Galatasaraylı taraftarlar, kale arkasında bulunan tribünlerde maç öncesi Filistin ve Gazze için pankartlar açtı.

Açılan pankartlarda İngilizce "İnsanlık, Gazze'de vicdanını kaybetti" ve "Özgür Filistin" ifadeleri yer aldı.

2 BİN POLİS KARŞILAŞMA İÇİN GÖREV YAPTI

Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maç için stat içi ve çevresinde yaklaşık 2 bin polis görev aldı.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, stadı ziyaret ederek alınan önlemleri yerinde inceledi.

UEFA GENÇLİK LİGİ'NDE KAZANAN BARCELONA

Galatasaray ile Barcelona 19 yaş altı takımlarının karşılaştığı UEFA Gençlik Ligi müsabakası, İspanya ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Barcelona 19 Yaş Altı Takımı, mücadelenin 18. dakikasında Pedro Rodriguez'in penaltıdan kaydettiği golle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Ayrıca sarı-kırmızılılarda Yusuf Dağhan Kahraman, 87. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Pedri'nin uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Gordon'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı önledi.

24. dakikada Yamal'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası civarındaki Olmo'nun kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

25. dakikada Gordon'ın pasında topla buluşan Cancelo'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır soluna uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

28. dakikada Galatasaray öne geçti. Batrakov'un pasında sol kanatta topla buluşan Leao, meşin yuvarlağı taşıdıktan sonra ceza yayına doğru topu gönderdi. Bu noktada bulunan Batrakov, bekletmeden şutunu çekti. Savunma oyuncusunun da ayağından seken top ağlarla buluştu: 1-0.

33. dakikada Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü. Batrakov'un sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda altıpas içerisindeki Barış Alper Yılmaz, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası hakem Marco Guida, Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret ederek golü iptal etti.

43. dakikada Barcelona beraberliği yakaladı. Fermin Lopez, ceza yayı önündeki Yamal'a pasını aktardı. Eren Elmalı'nın Yamal'a müdahalesi sonrasında topu önünde bulan Olmo, meşin yuvarlağı Cancelo'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1.

45. dakikada Gordon'ın ceza yayının gerisinden vuruşunda, Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.

45+2. dakikada Yamal'ın paslaşarak kullandığı serbest atışta topla buluşan Olmo'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

47. dakikada Yamal, Fermin ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahasının sağ tarafından arka direğe doğru ortasını yaptı. Bu noktada bulunan Gordon'ın altıpas içinde yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

50. dakikada Barcelona öne geçti. Yamal'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan ortasında altıpas üzerindeki Fermin Lopez, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-2.

53. dakikada Barcelona farkı 2'ye çıkardı. Pedri'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Yamal, ön direkteki Gordon'a meşin yuvarlağı aktardı. İngiliz oyuncunun vuruşunda, top yakın direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-3.

65. dakikada İspanya ekibi, durumu 4-1 yaptı. Yamal'ın pasında ceza yayı önündeki Jesus'un dokunuşunda ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Adeyemi'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden fileleri havalandırdı.

68. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yamal, pasını ceza yayı içindeki Pedri'ye aktarmak istedi ancak meşin yuvarlağa Sanchez müdahale etti. Dönen topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Yamal'ın bekletmeden vuruşunda top üstten auta gitti.

76. dakikada Cancelo'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Adeyemi'nin ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, top yandan auta çıktı.

83. dakikada Yamal'ın pasında penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Gabriel Jesus'un vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

85. dakikada Yamal'ın ceza sahası sağ tarafından ortasında Uğurcan Çakır'ı geçen top, arka direkteki Adeyemi ile buluştu. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta yakın direkteki Sallai, gole izin vermedi.

Galatasaray, sahadan 4-1 yenik ayrıldı.