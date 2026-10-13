Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Barcelona'yı konuk edecek. Sarı kırmızılılar zorlu mücadelede rakibini devirerek bir kez daha tarih yazmak istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk ise sahaya süreceği ilk 11'i netleştirdi. İşte Galatasaray-Barcelona karşılaşmasının muhtemel 11'leri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Büyük gün geldi çattı. Kasımpaşa galibiyeti sonrasında bütün odağını Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak olan Barcelona mücadelesine çeviren sarı-kırmızılılar, Sporting Lizbon yenilgisini unutturmak istiyor. Geçen sezona da Frankfurt yenilgisi ile başlayan ve ardından konuk ettiği Liverpool'a sahayı dar ederek kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, aynı tarifesi Barcelona'ya da uygulamak istiyor. 50 bin taraftarının önünde oynayacak olan sarı-kırmızılılar, bir kez daha tarih yazmak istiyor.



9'DA 9 İLE GELİYORLAR



Bu sezon oynadığı 9 resmi resmi maçı da rahat bir şekilde kazanan İspanyol devi, şuanda Avrupa'nın en formda takımı olarak gösteriliyor. Hafif sakatlığı bulunan Raphinha İstanbul'a getirilmezken, yeni dönemin en büyük yıldızı Lamine Yamal ise sahaya ilk 11'de çıkacak. İlk haftada Feyenoord'u 5-1 gibi ezici bir skorla yenen İspanyol ekibinin hücum gücü dikkat çekse de G.Saray'da da Osimhen, Leao, Batrakov ve Leroy Sane rakiplerine korku salıyor. Karşılaşma 22.00'de start alacak.



CİMBOM 121 GALİBİYET ALDI



Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında bugüne kadar 341 maça çıktı. G.Saray bu maçlarda 121 galibiyet elde ederken 130 kez yenildi. 90 karşılaşma ise eşitlikle sona erdi. Geride kalan maçlarda sarıkırmızılılar rakip fileleri 469 kez havalandırırken, kalesinde ise 521 gol gördü. G.Saray Şampiyonlar Ligi'nde ise 136. maçına çıkacak. Burada ise 34 galibiyet, 69 mağlubiyet ve 32 beraberlik aldı.



BURUK'UN 40. MAÇI



Teknik direktör Okan Buruk, Barcelona maçıyla birlikte G.Saray'ın başında 40. Avrupa maçına çıkacak. Geride kalan 39 karşılaşmada 15 galibiyet gören Okan Buruk'un öğrencileri, 15 yenilgi ve 9 da beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 68 kez ağları sarsan Galatasaray, kalesinde ise 73 gol gördü.



BARCELONA'YI 1 KEZ DEVİRDİ



Fotomaç'ta yer alan habere göre, Avrupa kupalarında bugüne kadar İspanyol takımları ise 36 kez karşı karşıya gelen G.Saray, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 20 yenilgi aldı. Barcelona ile 10 kez rakip olan Cimbom, sadece bir kez rakibini alt edebildi. Kalan 9 maçta 3 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, İspanyol devine 6 kez mağlup oldu.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Galatasaray: Uğurcan, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen



Barcelona: Garcia, Espart, Martin, Kounde, Garcia, Gavi, Rodri, Olmo, Gordon, Yamal, Jeusus