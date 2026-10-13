UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona, lig aşamasının ikinci haftasında karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, “Galatasaray Barcelona maçı izle TRT 1”, “TRT 1 canlı HD izle” ve “Galatasaray-Barcelona maçı şifresiz mi?” aramalarına yöneliyor. 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte maçın yayın bilgileri, başlama saati ve Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 342. karşılaşmasına ilişkin ayrıntılar...

Galatasaray-Barcelona maçı canlı skor ekranı!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona, İstanbul'da kritik bir mücadeleye çıkıyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılılar taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında puan hedefliyor. Barcelona ise Feyenoord karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından İstanbul deplasmanında da kazanmak istiyor. Maçı canlı takip etmek isteyenler, Galatasaray-Barcelona karşılaşmasının saatini, yayın kanalını ve muhtemel kadroları araştırıyor. İşte TRT 1 yayın bilgisi, sakat oyuncular ve karşılaşma öncesindeki son ayrıntılar...

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasındaki Galatasaray-Barcelona karşılaşması, 13 Ekim Salı günü (bu akşam) oynanacak.

GALATASARAY BARCELONA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul'daki RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 22.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar, ilk maçında deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup olmuştu. Barcelona ise turnuvanın ilk haftasında Feyenoord'u 5-1 yenerek üç puanla başlamıştı. İki takım da ikinci hafta mücadelesinde puan tablosundaki konumunu güçlendirmek istiyor.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'DA SINGO FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da Wilfried Singo'nun uyluk bölgesindeki sakatlığı nedeniyle Barcelona karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'un savunma kurgusu ve hücum hattında yapacağı tercihler maç öncesinde takip edilen başlıklar arasında yer alıyor.

BARCELONA'DA RAPHINHA YOK

Barcelona'da Raphinha'nın uyluk sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyememesi bekleniyor. Andreas Christensen ve Roony Bardghji de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alması beklenmeyen isimler arasında bulunuyor. Frenkie de Jong'un durumu ise maç öncesinde belirsizliğini koruyor.

Teknik direktör Hansi Flick'in, İstanbul deplasmanında orta saha ve hücum hattındaki tercihleri karşılaşmanın öne çıkan ayrıntılarından biri olacak. Lamine Yamal ve Dani Olmo gibi isimlerin hücumdaki performansı Barcelona'nın oyun planında belirleyici olabilir.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen

Barcelona: Garcia, Espart, Martin, Kounde, Garcia, Gavi, Rodri, Olmo, Gordon, Yamal, Jesus

TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ 2026

Uydu: Türksat 4A

Türksat 4A Frekans: 11794 MHz

11794 MHz Polarizasyon: V (Dikey)

V (Dikey) Sembol oranı: 30000

30000 FEC: 3/4

3/4 Yayın kalitesi: HD

TRT 1 FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

Televizyonunda TRT 1 kanalını bulamayan izleyiciler, manuel kanal arama yöntemiyle frekans bilgilerini girebilir.

Televizyonun veya uydu alıcısının Menü bölümünü açın. Kurulum, Uydu Ayarları veya Kanal Arama menüsüne girin. Uydu olarak Türksat 4A (42° Doğu) seçeneğini belirleyin. Frekans bölümüne 11794, polarizasyon bölümüne V (Dikey) yazın. Sembol oranını 30000, FEC değerini 3/4 olarak ayarlayın. Kanal aramasını başlatıp bulunan kanalları kaydedin.

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