Galatasaray-Barcelona maçı CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona, lig aşamasının ikinci haftasında karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar Barcelona önünde Avrupa kupalarındaki 342. maçına çıktı. RAMS Park'ta oynanan kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Galatasaray-Barcelona maçı canlı skor ekranı!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona, İstanbul'da kritik bir mücadeleye çıkıyor. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında puan hedefliyor. Barcelona ise Feyenoord karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından İstanbul deplasmanında da kazanmak istiyor. Galatasaray-Barcelona maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Barış, Davinson, Jakobs, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen

Barcelona: Garcia, Cancelo, Martin, Cubarsi, Garcia, Rodri, Pedri, Olmo, Gordon, Yamal, Fermin.

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GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasındaki Galatasaray-Barcelona karşılaşması, 13 Ekim Salı günü (bu akşam) oynanıyor.

GALATASARAY BARCELONA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul'daki RAMS Park'ın ev sahipliği yaptığı mücadele saat 22.00'de başladı. Sarı-kırmızılılar, ilk maçında deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup olmuştu. Barcelona ise turnuvanın ilk haftasında Feyenoord'u 5-1 yenerek üç puanla başlamıştı. İki takım da ikinci hafta mücadelesinde puan tablosundaki konumunu güçlendirmek istiyor.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY'DA SINGO FORMA GİYEMİYOR

Galatasaray'da Wilfried Singo'nun uyluk bölgesindeki sakatlığı nedeniyle Barcelona karşılaşmasında forma giyemiyor.

BARCELONA'DA RAPHINHA YOK

Barcelona'da Raphinha'nın uyluk sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemiyor. Andreas Christensen ve Roony Bardghji de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Frenkie de Jong da kadroda yer almıyor.