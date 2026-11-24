GALATASARAY HABERİ: Osimhen Beşiktaş derbisinde oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı!

Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de karşı karşıya gelecek. Ligin gidişatını etkileyecek mücadele öncesi en çok merak edilen konulardan biri de Victor Osimhen'in son durumuydu. 27 yaşındaki golcünün kritik maçta forma giyip giymeyeceği belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)