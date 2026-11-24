GALATASARAY HABERİ: Osimhen Beşiktaş derbisinde oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı!
Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de karşı karşıya gelecek. Ligin gidişatını etkileyecek mücadele öncesi en çok merak edilen konulardan biri de Victor Osimhen'in son durumuydu. 27 yaşındaki golcünün kritik maçta forma giyip giymeyeceği belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
27 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılıların 3 Kasım'da oynadığı Stuttgart maçı sonrası sol dizinden operasyon geçirmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart müsabakasında sol dizinde esneme oluşan ve kontrollerinde serbest fragman tespit edilen Osimhen, kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi yöntemiyle ameliyat edilmişti.
Galatasaray'dan konuya dair yapılan açıklamada, "Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir."
"Futbolcumuz Victor Osimhen'e 'Geçmiş olsun.' diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.
Bunun yanı sıra sarı-kırmızılı kulüpten 20 Kasım tarihinde yapılan bir diğer açıklamada ise Victor Osimhen'in, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başladığı belirtilmişti.
Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği büyük merak konusu olurken, hedef maç olarak Beşiktaş derbisi seçilmişti.
DERBİDE FORMA GİYECEK Mİ?
Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaşacak.
30 Kasım Pazartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev derbi saat 21.00'de başlayacak.
Ligin gidişatını etkileyecek kritik maç öncesi Victor Osimhen'in son durumu da belli oldu.
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Osimhen'in sakatlığı hakkında flaş bir açıklamada bulundu.
Çorlu'nun verdiği bilgiye göre; Osimhen, büyük ihtimalle Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyecek. Böylece 27 yaşındaki golcünün sahalara dönüş süresi 1 ayı bulmuş olacak.
BU SEZON 11 MAÇA ÇIKABİLDİ!
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray'da toplam 11 karşılaşmada forma giydi.
Yıldız isim çıktığı 11 maçta, 10 gol ve 3 golle oynadı.