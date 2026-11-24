Galatasaray U19 sahasında Aston Villa U19'u mağlup etti!
UEFA Gençlik Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray U19 sahasında Aston Villa U19'u mağlup etti. İşte detaylar...
UEFA Gençlik Ligi'nin 5. hafta maçında Galatasaray U19, konuk ettiği Aston Villa'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Arda Tagay, 39. dakikada Ada Yüzgeç ve 54. dakikada Eyüp Karasu kaydetti.
Aston Villa'nın tek golü ise 11. dakikada Markie Meade'den geldi.
Bu galibiyetle Galatasaray puanını 5'e çıkardı.
Aston Villa ise 4 puanda kaldı.
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