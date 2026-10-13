Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi yanıtı aranan sorulardan biri Wilfried Singo’nun kadroda bulunup bulunmayacağı. Singo Barcelona maçına yetişecek mi, sakatlığında son durum ne? Savunma oyuncusunun tedavisi hakkında hangi açıklamalar yapıldı? Singo’nun oynama ihtimaline ilişkin haberler neye dayanıyor? Kulüp tarafından dönüş tarihi paylaşıldı mı? Maç kadrosu konusunda resmî bilgi var mı? Sarı-kırmızılı ekibin Barcelona hazırlıkları sürerken Singo’nun durumu, sağlık açıklamaları ve karşılaşma öncesi merak edilenler...

Barcelona karşılaşması öncesinde Galatasaray'da yanıtı aranan sorulardan biri Wilfried Singo'nun forma giyip giyemeyeceği. Savunma oyuncusunun dönüş süreciyle birlikte sağlık ekibinin açıklamaları da taraftarların takibinde. Singo Barcelona maçına yetişecek mi? Kadroya alınması konusunda karar verildi mi? İşte kulübün bilgilendirmeleri, hazırlıklardaki son durum ve karşılaşmanın programı…

SINGO BARCELONA MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Galatasaray'ın incelenen resmî açıklamalarında Singo'nun Barcelona kadrosunda bulunacağına ilişkin kesin bir bilgi yer almıyor. Oyuncunun maçı kesin olarak kaçıracağı yönünde bir duyuru da bu açıklamalarda bulunmuyor.

YENER İNCE SINGO İÇİN NE SÖYLEDİ?

Kulüp doktoru Yener İnce, 7 Ekim'de Singo'nun tedavisinin iyi ilerlediğini ve saha çalışmalarına başladığını açıkladı. Rehabilitasyonda aşamalar arasında test uygulandığını anlatan İnce, dönüş kararının bu sonuçlara bağlı olduğunu belirtti. Kesin bir tarih vermedi.

GALATASARAY'IN ANTRENMAN RAPORUNDA SINGO VAR MI?

Galatasaray'ın 11 Ekim'de yayımladığı antrenman raporu, takımın Barcelona hazırlıklarına ilişkin bilgiler içeriyor. Ancak raporda Singo'nun takımla çalışmaya katılımı veya maçtaki durumuna özel bir değerlendirme bulunmuyor. Dolayısıyla takım antrenmanının tamamlanmış olması, Singo'nun da karşılaşma için hazır olduğunun teyidi niteliği taşımıyor.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ikinci maçında 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de Barcelona'yı ağırlayacak. Türkiye saatine göre açıklanan programdaki karşılaşma, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.

BARCELONA HAZIRLIKLARI NASIL DEVAM EDİYOR?

Sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki son çalışmasında pas ve taktik antrenmanı yaptı. Okan Buruk yönetimindeki takımın hazırlıklarını 12 Ekim'de saat 14.00'te yapılması planlanan idmanla tamamlayacağı açıklandı.

BARCELONA'DAN SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇ VAR?

Galatasaray'ın açıklanan Avrupa fikstüründe Barcelona karşılaşmasını Lille deplasmanı takip ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 21 Ekim'de Türkiye saatiyle 19.45'te Lille ile karşılaşacak. Bu fikstür bilgisi Singo için açıklanmış bir dönüş tarihi anlamına gelmiyor; oyuncunun hangi maça hazır olacağı ayrıca netleşecek.