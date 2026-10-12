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Galatasaray'dan flaş hamle! 2 isme imza attırılacak

Son dakika Galatasaray haberleri | Ligde liderliği devralmasının ardından gözünü Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçına çeviren Galatasaray'da yönetim, iki ismin kontratını uzatarak istikrarı perçinlemeyi hedefliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan flaş hamle! 2 isme imza attırılacak

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı ve 3-1'lik galibiyetle liderliği devraldı.

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Galatasaray'dan flaş hamle! 2 isme imza attırılacak

Ligde elde edilen galibiyetin ardından gözünü Şampiyonlar Ligi'ne diken sarı-kırmızılılar, Barcelona karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan flaş hamle! 2 isme imza attırılacak

Bir yandan da devre arasındaki iç transfer planlamasına odaklanan yönetim, takımın önemli isimleriyle yeni sözleşme görüşmeleri yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan flaş hamle! 2 isme imza attırılacak

Sarı-kırmızılılarda öncelik, sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerle masaya oturmak.

Galatasaray'dan flaş hamle! 2 isme imza attırılacak

Yönetim, geçtiğimiz sezon olduğu gibi, hem teknik heyette hem de futbolcu kadrosunda istikrarı korumayı hedefliyor.

Galatasaray'dan flaş hamle! 2 isme imza attırılacak

Kasımpaşa karşısında galibiyette öne çıkan performanslardan birini sergileyen Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin uzatılması gündemde.

Galatasaray'dan flaş hamle! 2 isme imza attırılacak

Akşam'da yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, sezon başında önemli kulüplerden ciddi teklifler alan 26 yaşındaki oyuncunun 2028'de bitecek olan mukavelesini uzatmak istiyor.

Galatasaray'dan flaş hamle! 2 isme imza attırılacak

Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyu 40 milyon euro'nun altında bir bedelle göndermeyi düşünmüyor.

Galatasaray'dan flaş hamle! 2 isme imza attırılacak

Yönetimin yeni sözleşme için görüşeceği bir diğer isim ise son dört sezonda takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk.

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