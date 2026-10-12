Galatasaray'dan flaş hamle! 2 isme imza attırılacak
Son dakika Galatasaray haberleri | Ligde liderliği devralmasının ardından gözünü Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçına çeviren Galatasaray'da yönetim, iki ismin kontratını uzatarak istikrarı perçinlemeyi hedefliyor. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı ve 3-1'lik galibiyetle liderliği devraldı.
Ligde elde edilen galibiyetin ardından gözünü Şampiyonlar Ligi'ne diken sarı-kırmızılılar, Barcelona karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor.