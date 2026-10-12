Barcelona, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı! Listede kimler var?
Barcelona, Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı.
Barcelona, Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Galatasaray maçı kamp kadrosunu duyurdu.
İŞTE LİSTEDE YER ALAN İSİMLER
Joan Garcia, Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković, João Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Xavi Espart, Gerard Martín, Jules Kounde, Eric Garcia, Brian Fariñas, Gavi, Fermín Lopz, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Marc Bernal, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Anthony Gordon, Hamza Abdelkarim.
4 İSİM İSTANBUL'A GÖTÜRÜLMEDİ
Barcelona'da; Raphinha, Andreas Christensen, Roony Bardghji ve Frenkie de Jong, İstanbul kafilesinde yer almadı.
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