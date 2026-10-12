Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Barcelona maçı öncesi İlkay Gündoğan açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve sarı-kırmızılı takımın oyuncularından Lucas Torreira, salı günü Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Barcelona ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve sarı-kırmızılı takımın oyuncularından Lucas Torreira, salı günü Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Barcelona ile oynanacak karşılaşma öncesi konuştu.

"DÜNYANIN EN FORMDA TAKIMLARINDAN BİRİ"

Okan Buruk: Oyuncularımızla Barcelona'ya karşı oynayacağımızdan dolayı çok heyecanlıyız. Motivasyonumuz oldukça yüksek. Böyle maçlarda oyuncuları en yüksek seviyede hazırlamanız gerekmiyor. Lig maçlarında gerekebilir ama oyuncular da ayrı bir motivasyonla maça hazırlanıyor. Biz kendi en iyimizi yaptığımızda bu statta önemli sonuçlar aldık. Dünyanın en formda takımlarından birine karşı oynayacağız. Hedefimiz maçı kazanmak fakat maçın favorisini herkes Barcelona olarak söyleyecek. Biz de inşallah en iyisini yapmaya çalışacağız.

"EN İYİSİNİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Sadece defans yapmayacağız. Hücum da yapacağız. İkisini birlikte düşünmeliyiz. Rakibimize karşı nasıl savunma yapmamız gerekiyorsa, 3, 2 veya 1. bölgede en iyisini yapmamız gerekiyor. En şiddetli baskıyı yapmamız gerekiyor. Burada da top rakipteyken tutkulu bir şekilde rakipten almaya çalışmanız önemli olacak. Bu tutkuyu göstermemiz lazım. Bunların hepsi oyun içerisinde verilecek kararlar. Bu işin bir de ofansif tarafı var. Hem sakin olup hem de topun bizde kalması gerekiyor. Onlar, kendi oyunlarını rakibe diretmeye çalışan bir takım. Az hata yapmamız lazım. Çünkü karşımızda bu hataları cezalandırabilen bir takım var.

"SINGO HARİÇ TAM KADROYUZ"

En zor maçımız belki de Kasımpaşa maçıydı. Çünkü milli ara dönüşünden uzun yol yapıp gelen ve çok maç oynayan oyuncularımız vardı. Türk Milli Takımı'nın da belki en yorgun dönen oyuncu grubuydu. 4 maç kaybederek dönmek oyuncuları psikolojik olarak yıpratmıştı. Bundan sonraki bölüm, şu an tam kadroyuz. Singo hariç. İnsan kazandıkça daha mutlu oluyor ve fiziksel olarak daha hızlı yenileniyor.

"AGRESİF OLMAMIZ GEREKİYOR"

Rakibiniz geldiği oranla gol yeme sayınız değişebiliyor. Geçen maçta 2 şuttan 1 tane gol yedik. Gol yeme sayınızla verdiğiniz pozisyon sayısı değişebiliyor. Geçtiğimiz sezon aynı oyunu oynayıp çok fazla gol yiyen Barcelona vardı fakat bu sezon durum farklı. bugün son antrenmanımızı yapacağız ve planlarımızı ortaya koyacağız. Agresif olmamız gerekiyor. Kendi sahamızdayız. Agresif oyunu gösterip kalemizi gole kapatmaya çalışacağız. Zaten çok iyi bir kalecimiz var ama gol atmak için de çabalayacağız.

"BATRAKOV'U HEPİMİZ ÇOK BEĞENİYORUZ"

Batrakov ilk defa ülkesinden çıkmış bir oyuncu ve buraya geldikten sonra başta Lucas Torreira olmak üzere, onu buraya adapte etmek için herkes yardımcı oldu. Çok iyi bir futbolcu ve onu bu yüzden transfer ettik. Onun yanında iyi bir profesyonel ve iyi bir insan. Kendini çok geliştirmeye açık bir oyuncu. Bu tür bir oyuncuyla çalışmak da benim için önemli ve değerli. O yüzden hepimiz onu çok seviyoruz ve oyuncu olarak beğeniyoruz. Ofansif olarak yeteneği çok fazla olan bir oyuncu. Burada takım savunmasını da çok iyi yapmaya başladı. Arkadaşlarıyla birlikte takım savunmasını çok iyi bir şekilde yapıyor. Bugün son denememizi yapacağız ve ilk 11'imizi belirleyeceğiz. Yarın çok daha net bir şekilde göreceksiniz.

"BARIŞ İLK DEFA SAĞ BEKTE OYNAMADI"

Barış ilk defa sağ bekte oynamadı. Sol bekte de çok fazla maç oynadı. O pozisyonda en çok sıkıştığımız dönemde iyi bir katkı vermişti. Bekten gelip ileri çıkması onun performansının yükselmesine geçmişte de yol açmıştı. Kasımpaşa maçı gibi, Barış'ı daha yüksekte kullandık. Hem sağ açık hem sağ bek gibi oldu. Bu maç tabii ki daha farklı bir maç olacak. Hem gol atması hem iyi oynaması hem de ikili mücadelelerden galip çıkması, bu rolü oynayabileceğini gösterdi.

"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

Teknik adam olarak farklı bir duygu. Oyuncularıma güveniyorum. Bu tür maçlarda taraftarımızın desteğiyle elimizden geleni yapacağız. İnşallah kazanan taraf biz oluruz.

İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI

Bu sene hiç maç kaybetmemiş ve beraberlik bile almamış bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak bizi çok mutlu eder. Geçen sene Liverpool'a karşı da favori bir konumda değildik ve kazanmıştık. Bu tür şeyleri ben futbolculuktan geldim, bunları hepimiz yaşadık. Bunlar duygu meselesi. Oyuncular robot değil. O profesyonellikte bir insan olsanız üzülürsünüz, İlkay her zaman antrenmanda her şeyini veriyor. İlkay'ın iyi bir insan olduğunu takımını sevdiğini herkesin bilmesi lazım. O reaksiyonu, insani bir üzüntüydü. Buraya takılmamak lazım. Ben İlkay'dan çok memnunum. Takıma her şeyini vermeye çalışıyor.

Lucas Torreira: Barcelona gibi büyük bir takıma karşı elimizden geleni her şeyi yapacağız. Evimizde oynamak çok önemli ve çok motiveyiz. Büyük bir gece olsun ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz yarın. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Yıllardır sağlam bir takım olduğumuzu gösterdik. Şimdi Barcelona gibi büyük bir takıma karşı da iyi bir akşam geçireceğimize inanıyorum.