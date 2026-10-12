Eski Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Rafael Leao övgüsü: Oraya gitmesi doğru karardı!

Geçmiş dönemlerde Galatasaray formasını terleten ve bu yaz transfer döneminde bonservisiyle birlikte Udinese'ye transfer olan Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılıların yeni transfer Rafael Leao'dan övgüyle bahsetti.