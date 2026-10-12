CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray’da Bruno Fernandes gelişmesi! Transferin önündeki engeller belli oldu

Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırırken gündemine aldığı Bruno Fernandes transferiyle dikkat çekti. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuyu kadrosuna katmasının önündeki en büyük engelleri açıkladı. İşte transferdeki son gelişmeler...

Giriş Tarihi:
Galatasaray’da Bruno Fernandes gelişmesi! Transferin önündeki engeller belli oldu

Yaptığı önemli transferlerle tüm dünyada ses getiren Galatasaray, çok önemli bir dünya yıldızını daha bitirmek istiyor.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Galatasaray’da Bruno Fernandes gelişmesi! Transferin önündeki engeller belli oldu

Bu transfer ocak ayında da gerçekleşebilir, yazın da hayata geçebilir.

Galatasaray’da Bruno Fernandes gelişmesi! Transferin önündeki engeller belli oldu

Büyük ses getirecek bu futbolcu ise İngiliz ekibi Manchester United forması giyen Portekizli 10 numara Bruno Fernandes'ten başkası değil.

Galatasaray’da Bruno Fernandes gelişmesi! Transferin önündeki engeller belli oldu

32 yaşındaki oyuncuyu geçen sezondan itibaren isteyen Galatasaray ocakta bir kez daha nabız yoklayacak.

Galatasaray’da Bruno Fernandes gelişmesi! Transferin önündeki engeller belli oldu

OPSİYONU KULLANMADI

Yönetim bu transferi bir an önce bitirmek istiyor. Bunun sebebi ise Fernandes ile ilgilenen başka takımların da varlığı.

Galatasaray’da Bruno Fernandes gelişmesi! Transferin önündeki engeller belli oldu

BRUNO FERNANDES YARIŞI

Fichajes'in haberine göre Galatasaray'ın bu transferdeki en önemli rakibi İspanyol temsilcisi Atletico Madrid olacak.

Galatasaray’da Bruno Fernandes gelişmesi! Transferin önündeki engeller belli oldu

İTALYANLAR DA DEVREDE

Simeone'nin takımı Fernandes için Galatasaray ile rekabet etmeye hazırlanırken, Milan ve Juventus'un da 32 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

Galatasaray’da Bruno Fernandes gelişmesi! Transferin önündeki engeller belli oldu

Sezon sonunda serbest kalacak olan Fernandes, sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmadı.

Galatasaray’da Bruno Fernandes gelişmesi! Transferin önündeki engeller belli oldu

RAMS PARK'A HAYRAN KALDI

Manchester United forması altında Şampiyonlar Ligi'nde RAMS Park'a konuk olan Bruno Fernandes, sarı-kırmızılı taraftarlara hayran kaldı.

Galatasaray’da Bruno Fernandes gelişmesi! Transferin önündeki engeller belli oldu

Daha önce kendisine yöneltilen "Oynadığın zorlu deplasman hangisiydi" sorusuna hiç düşünmeden Galatasaray deplasmanı yanıtını vermişti.

Galatasaray’da Bruno Fernandes gelişmesi! Transferin önündeki engeller belli oldu

TERCİHİNDE LEAO ETKİLİ OLACAK

Bruno Fernandes, hem Sporting hem de Portekiz Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği Leao ile Galatasaray'da buluşabilir.

Galatasaray’da Bruno Fernandes gelişmesi! Transferin önündeki engeller belli oldu

Arkadaşı ile bir araya gelmeye sıcak bakan Fernandes, kararını verirken hem Galatasaray'ın büyüklüğünü hem de Leao'nun varlığını hesaba katacak.

#Manchester United #Atletico Madrid #Milan #Juventus #Şampiyonlar Ligi #Sporting #Galatasaray #Rams Park #Bruno Fernandes
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
Okan Buruk’un Barcelona planı belli oldu!
Okan Buruk’un Barcelona planı belli oldu!
İlkay Gündoğan'dan ayrılık iddialarına yanıt!
Sonraki Haber
İlkay Gündoğan'dan ayrılık iddialarına yanıt!