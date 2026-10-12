32 yaşındaki oyuncuyu geçen sezondan itibaren isteyen Galatasaray ocakta bir kez daha nabız yoklayacak.
OPSİYONU KULLANMADI
Yönetim bu transferi bir an önce bitirmek istiyor. Bunun sebebi ise Fernandes ile ilgilenen başka takımların da varlığı.
İTALYANLAR DA DEVREDE
Simeone'nin takımı Fernandes için Galatasaray ile rekabet etmeye hazırlanırken, Milan ve Juventus'un da 32 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.
Daha önce kendisine yöneltilen "Oynadığın zorlu deplasman hangisiydi" sorusuna hiç düşünmeden Galatasaray deplasmanı yanıtını vermişti.
TERCİHİNDE LEAO ETKİLİ OLACAK
Bruno Fernandes, hem Sporting hem de Portekiz Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği Leao ile Galatasaray'da buluşabilir.