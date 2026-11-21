Galatasaray'ın Samsunspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelenin bitiş düdüğü sonrasında mücadelenin hakemi Ali Şansalan, Okan Buruk'a kırmızı kart göstermişti. Sarı-kırmızılılarda maç sonu Başkan Vekili Maruf Güneş, Buruk'un kırmızı kartına tepki gösterdi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, sarı-kırmızılı futbol takımının Samsunspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın hakemi Ali Şansalan'ın yönetimine ve teknik direktör Okan Buruk'u kırmızı kartla cezalandırmasına tepki gösterdi.

Güneş, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözlerine ev sahipliği dolayısıyla İstanbul Başakşehir'e teşekkür ederek başlayan Maruf Güneş, "Zor bir zamanımızda yanımızda oldular. Başta Başkan Göksel Gümüşdağ olmak üzere tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bizi burada yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Samsunspor'u da tebrik ediyorum. Bulundukları yeri şu anda hak etmiyorlar. Bence iyi futbol oynadılar, iyi mücadele gösterdiler ve bizi gerçekten çok zorladılar." ifadelerini kullandı.

HAKEM ALİ ŞANSALAN'A TEPKİ

Hakem Ali Şansalan'ın yönetimini eleştiren Güneş, şu görüşleri paylaştı:

"Futbol sahası, iki takımın mücadele ederek birbirlerine güçlerini gösterdiği bir arenadır. Ancak burası egosunu tatmin etmek ve rol çalmak isteyen kişilerin bulunması gereken bir yer değildir. Özellikle maçın hakemi Ali Şansalan'ın oyuncularımıza yönelik söylem ve davranışlarını kendisine yakıştıramadık. Maçın 52. dakikasında Mendes'in çok net bir şekilde ikinci sarı karttan atılması gerekirken kartını bu kadar cesur ve cömert şekilde kullanmayan hakemimizin, maçın sonunda teknik direktörümüz Okan Buruk'u ne kadar basit bir şekilde ihraç ettiğini bütün kamuoyu gördü."

"BAŞVURU YAPACAĞIZ"

Okan Buruk'un kırmızı kart görmesiyle ilgili yaşananları da anlatan Maruf Güneş, şunları kaydetti:

"Hocamız, kendisine çok yakın olan yardımcı hakemin elini sıkarak kendi yardımcısına yöneliyor. Orta hakemin elini sıkmıyor. Orta hakem de görüntülerde sabit olduğu üzere hocamızı ihraç ediyor. Akabinde Beşiktaş maçı olduğu için bunun hakemin bilinçaltında olduğunu düşünüyoruz. Hocamız kendisine 'Ben ne yaptım hocam sana?' diye soruyor. Hakem ise kendisine hiç yakışmayacak şekilde 'Savunmanı yazarsın' diyerek tünele yöneliyor. Bunu kendisine yakıştıramadık. Anthony Taylor acaba böyle mi hakemleri eğitmeye başladı? Gelen gideni aratıyor maalesef. Bu tavırlardan bir an önce uzaklaşmalarını, hakemlerin oyunculara, oyuncuların da hakemlere karşılıklı saygı göstermesini temenni ediyorum. Federasyonun, hakemin yaptığı bu ayıbı kapatacağını ve bu işin tamamen ortadan kalkacağını düşünüyorum. Biz gerekli başvuruları yapacağız. Çok haksız bir şekilde, çok ağır bir kararla bu ihraç gerçekleştirilmiştir. Bunun kesinlikle ortadan kaldırılmasını talep edeceğiz. Takdir yine Türkiye Futbol Federasyonunundur."

ŞAMPİYONLUK MESAJI

Bu sezon Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğu hedeflediklerini belirten Güneş, "Biz 4 yıldır bu işi göğüsledik. Şu anda da en yakın rakiplerimize çok ciddi puan farkları atmış durumdayız. Beşinci şampiyonluğa emin adımlarla gidiyoruz. Tüm taraftarımız ve camiamız bize inansın, arkamızda olsun. Biz bu işi yine başaracağız. İnşallah Türkiye'de rekor kırıp beş sene üst üste şampiyon olacağız." şeklinde görüş belirtti.

GALATASARAY'IN İLK GOLÜ

Galatasaray'ın 4. dakikada Lucas Torreira ile bulduğu ilk gole ilişkin tartışmalara da değinen Maruf Güneş, şunları kaydetti:

"Futbolu biraz bilen bir insan, Abdülkerim Bardakcı'nın orada kesinlikle kalecinin görüş açısında olmadığını, topun zaten çok alakasız bir yere gittiğini ve bunun çok net bir gol olduğunu bilir. Tartışmaya en ufak bir mesele olsaydı zaten VAR hakeminin bunu iptal edeceğini hepimiz biliyoruz. VAR hakeminin bile iptal edemediği bir gol çok net bir goldür. Onun için bunu çok konuşmaya gerek yok."