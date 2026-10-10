Galatasaray'da Bruno Fernandes gelişmesi! Opsiyonu kullanmama kararı aldı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın transferdeki öncelikli hedeflerinden biri olan Bruno Fernandes hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldızın Manchester United ile olan 1 yıllık opsiyonunu kullanmama kararı aldığı belirtildi.
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Transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle bütün dünyada ses getiren Galatasaray'ın yeni bombası Bruno Fernandes olacak.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, geçen sezondan itibaren 32 yaşındaki Portekizli dünya yıldızını transfer etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, ocak ayında bir kez daha harekete geçecek.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki 10 numaranın formasını giydiği Manchester United ile bir yıllık opsiyon hakkı bulunuyor.
Ancak iki taraf da bunu henüz kullanmadı ve İngiltere basınına göre Bruno Fernandes opsiyonu hayata geçirmek istemiyor.
Bunu fırsat bilen Galatasaray ocak ayında bir kez daha masaya oturacak.
Eğer Fernandes'in sözleşmesindeki opsiyon kullanılmazsa sezon sonunda serbest kalacak.
Böylece sarı-kırmızılı yönetim bonservis bedeli ödemeden yıldız oyuncuyu transfer etme şansına ulaşacak.
1 yıl daha uzatılırsa bu kez kulübü Manchester United'a sezon sonunda makul bir bonservis bedeli teklif edilecek.
RAFAEL LEAO ETKİSİ
Rafael Leao'nun da Galatasaray forması giymeye başlaması, Bruno Fernandes'in tercihinde de önemli bir etken olacak.
YEŞİL IŞIK YAKTI
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Portekiz Milli Takımı'na katılan ve UEFA Uluslar Ligi'nde forma giyen Bruno Fernandes, Norveç deplasmanında Galatasaraylı taraftarların ilgisi ile karşılaşmıştı.
Dünyanın her yerinde bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, tribüden 32 yaşındaki tecrübeli yıldıza "Galatasaray'a gel Fernandes" diye seslenmiş ve oyuncu da buna gülümseyerek yanıt vermişti.
Fernandes'in geleceği ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
Bruno Fernandes, bu sezon Manchester United formasıyla 7 maça çıktı.
Portekizli yıldız, 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.