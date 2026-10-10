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Galatasaray'da Bruno Fernandes gelişmesi! Opsiyonu kullanmama kararı aldı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın transferdeki öncelikli hedeflerinden biri olan Bruno Fernandes hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldızın Manchester United ile olan 1 yıllık opsiyonunu kullanmama kararı aldığı belirtildi.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Bruno Fernandes gelişmesi! Opsiyonu kullanmama kararı aldı

Transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle bütün dünyada ses getiren Galatasaray'ın yeni bombası Bruno Fernandes olacak.

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Galatasaray'da Bruno Fernandes gelişmesi! Opsiyonu kullanmama kararı aldı

Fotomaç'ta yer alan habere göre, geçen sezondan itibaren 32 yaşındaki Portekizli dünya yıldızını transfer etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, ocak ayında bir kez daha harekete geçecek.

Galatasaray'da Bruno Fernandes gelişmesi! Opsiyonu kullanmama kararı aldı

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki 10 numaranın formasını giydiği Manchester United ile bir yıllık opsiyon hakkı bulunuyor.

Galatasaray'da Bruno Fernandes gelişmesi! Opsiyonu kullanmama kararı aldı

Ancak iki taraf da bunu henüz kullanmadı ve İngiltere basınına göre Bruno Fernandes opsiyonu hayata geçirmek istemiyor.

Galatasaray'da Bruno Fernandes gelişmesi! Opsiyonu kullanmama kararı aldı

Bunu fırsat bilen Galatasaray ocak ayında bir kez daha masaya oturacak.

Galatasaray'da Bruno Fernandes gelişmesi! Opsiyonu kullanmama kararı aldı

Eğer Fernandes'in sözleşmesindeki opsiyon kullanılmazsa sezon sonunda serbest kalacak.

Galatasaray'da Bruno Fernandes gelişmesi! Opsiyonu kullanmama kararı aldı

Böylece sarı-kırmızılı yönetim bonservis bedeli ödemeden yıldız oyuncuyu transfer etme şansına ulaşacak.

Galatasaray'da Bruno Fernandes gelişmesi! Opsiyonu kullanmama kararı aldı

1 yıl daha uzatılırsa bu kez kulübü Manchester United'a sezon sonunda makul bir bonservis bedeli teklif edilecek.

Galatasaray'da Bruno Fernandes gelişmesi! Opsiyonu kullanmama kararı aldı

RAFAEL LEAO ETKİSİ

Rafael Leao'nun da Galatasaray forması giymeye başlaması, Bruno Fernandes'in tercihinde de önemli bir etken olacak.

Galatasaray'da Bruno Fernandes gelişmesi! Opsiyonu kullanmama kararı aldı

YEŞİL IŞIK YAKTI

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Portekiz Milli Takımı'na katılan ve UEFA Uluslar Ligi'nde forma giyen Bruno Fernandes, Norveç deplasmanında Galatasaraylı taraftarların ilgisi ile karşılaşmıştı.

Galatasaray'da Bruno Fernandes gelişmesi! Opsiyonu kullanmama kararı aldı

Dünyanın her yerinde bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, tribüden 32 yaşındaki tecrübeli yıldıza "Galatasaray'a gel Fernandes" diye seslenmiş ve oyuncu da buna gülümseyerek yanıt vermişti.

Galatasaray'da Bruno Fernandes gelişmesi! Opsiyonu kullanmama kararı aldı

Fernandes'in geleceği ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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