Galatasaray'da Bruno Fernandes gelişmesi! Opsiyonu kullanmama kararı aldı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın transferdeki öncelikli hedeflerinden biri olan Bruno Fernandes hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldızın Manchester United ile olan 1 yıllık opsiyonunu kullanmama kararı aldığı belirtildi.