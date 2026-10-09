İlkay Gündoğan'dan flaş Barcelona maçı yanıtı: Niye hazır olayım?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan ve maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray'da İlkay Gündoğan, Barcelona için, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?” dedi.