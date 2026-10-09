İlkay Gündoğan'dan flaş Barcelona maçı yanıtı: Niye hazır olayım?
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan ve maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray'da İlkay Gündoğan, Barcelona için, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?” dedi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan ve maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Maçın ardından RAMS Park koridorlarından içeri doğru yürüyen Galatasaray futbolcusu İlkay Gündoğan, basın mensuplarından gelen "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?" yanıtını verdi.