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GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan kırmızı kart yorumu! Bariz gol şansı var mıydı?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek Barcelona maçı öncesi moral kazandı. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar da hem Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasını hem de hakem Halil Umut Meler'in verdiği kararları yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan kırmızı kart yorumu! Bariz gol şansı var mıydı?

"Ölüp ölüp dirilmek bu olsa gerek."

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GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan kırmızı kart yorumu! Bariz gol şansı var mıydı?

"Koskoca Galatasaray, 90 dakika tek kale oynuyor, rakip ilk baskıda Torreira'yı attırıyor, ardından da beraberlik golünü buluyor."

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan kırmızı kart yorumu! Bariz gol şansı var mıydı?

"Ama 10 kişilik G.Saray, son dakikada Barış Alper Yılmaz ile sadece maçı değil birçok şeyi kurtarıyor."

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan kırmızı kart yorumu! Bariz gol şansı var mıydı?

"Aslında ilk yarıya baktığımızda çok iyi bir Galatasaray vardı."

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan kırmızı kart yorumu! Bariz gol şansı var mıydı?

"Kasımpaşa kafayı kaldıramadı, kaleye gidemedi."

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan kırmızı kart yorumu! Bariz gol şansı var mıydı?

"Leao sol kanatta çok etkiliydi, Batrakov da tüm kritik pasların adamı oldu."

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan kırmızı kart yorumu! Bariz gol şansı var mıydı?

"Ama gol ilk yarının sonunda Abdülkerim ile duran bir toptan geldi. Kolay değil o kafayı öyle vurabilmek."

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan kırmızı kart yorumu! Bariz gol şansı var mıydı?

"İkinci yarı yine Galatasaray rahat başladı ta ki ilk baskıyı yiyene kadar."

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan kırmızı kart yorumu! Bariz gol şansı var mıydı?

"Bir hata, Torreira son adamdan oyundan atıldı, hemen ardından da Kasımpaşa Abdülkerim'in, hemen yanındaki adama rahatlıkla vurdurmasıyla beraberliği yakaladı."

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan kırmızı kart yorumu! Bariz gol şansı var mıydı?

"Bu dakikadan sonra Osimhen oyuna girdi, aslında galibiyet golünü o atabilirdi ama gecenin yıldızı Yunan kaleci yine kurtardı."

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan kırmızı kart yorumu! Bariz gol şansı var mıydı?

"Hayat öpücüğünü Barış Alper verdi. Jakobs soldan kesti, 4 Kasımpaşalı futbolcu topu çıkaramadılar ve Barış Alper çok iyi köşeye vurarak şampiyonluk yarışında G.Saray'ın soğuk bir duş yaşamasını engelledi."

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan kırmızı kart yorumu! Bariz gol şansı var mıydı?

"Lemina da ağları bularak noktayı koydu."

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