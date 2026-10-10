GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan kırmızı kart yorumu! Bariz gol şansı var mıydı?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek Barcelona maçı öncesi moral kazandı. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar da hem Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasını hem de hakem Halil Umut Meler'in verdiği kararları yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)