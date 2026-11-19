TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a çifte Hollandalı! İşte yapılacak teklifler

Trendyol Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ocak ayı için listesinde birçok isim bulunan sarı-kırmızılı ekibin, Hollandalı 2 flaş yıldız için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)