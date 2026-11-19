TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a çifte Hollandalı! İşte yapılacak teklifler
Trendyol Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ocak ayı için listesinde birçok isim bulunan sarı-kırmızılı ekibin, Hollandalı 2 flaş yıldız için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Her transfer döneminde yaptığı önemli takviyelerle dikkat çeken G.Saray'da rota bu kez İtalya'ya çevrilmiş durumda.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, İtalya'dan iki Hollandalı futbolcu ile temas halinde bulunuyor.
G.Saray yönetimi, Juventus'ta yaşanan sakatlıklar nedeniyle son dönemde şans bulmaya başlayan ancak kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki orta saha Teun Koopmeiners için bir kez daha harekete geçiyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un iki senedir takip ettiği başarılı oyuncu için ilk teklif yapılacak.
NOA LANG KİRALANACAK Başarılı futbolcu için 15 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödemeye hazır olan sarı-kırmızılı takımın ikinci hedefi ise geçen sezon da ocak ayında kiralanan ve oldukça başarılı bir performans gösteren Noa Lang oldu.
Napoli taraftarıyla arası açılan ve gemileri yakan 27 yaşındaki kanat oyuncu, ayrılığı kafasına koydu.
İlk tercihi ise geçen sezon olduğu gibi yine Galatasaray olacak.
Ancak sarı kırmızılılar, eldeki kanat oyuncularının çokluğu nedeniyle bu transferi sadece kiralık olarak düşünüyor.
GALATASARAY'I İYİ TANIYORLAR İki futbolcu da G.Saray'ı yakından tanıyor.
Noa Lang yarım sezon başarıyla parçalı formayı terletirken, Teun Koopmeiners ise geçen sezonki Şampiyonlar Ligi eşleşmesinde sarı-kırmızılı takıma karşı iki maçta da rakip olmuştu.
Hollandalı futbolcu iki maçta 2 gol atıp 1 de asist yaparken turu geçen taraf temsilcimiz Galatasaray olmuştu.
OCAK AYINDA İZİN VERİLECEKİZİN Teun Koopmeiners bu sezon Juventus'un planları arasında bulunan bir oyuncu değildi.
Ancak Khephren Thuram ve kaptan Manuel Locatelli'nin uzun süreli sakatlıkları nedeniyle İtalyan ekibi son haftalarda Hollandalı oyuncuya mecbur kaldı.
İki futbolcunun da ocak ayında tamamen iyileşmesi bekleniyor. Thuram ve Locatelli döndükten sonra Koopmeiners'in gidişine izin verilecek.