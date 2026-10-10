Galatasaray, Barcelona maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Salı günü sahasında İspanya ekibi Barcelona ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, gözünü Barcelona mücadelesine çevirdi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.



Pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.



Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Barcelona karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.