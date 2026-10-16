Lille'den Ayase Ueda açıklaması! Galatasaray'a karşı oynayacak mı?

Fransa Ligi takımlarından Lille'de 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi Ayase Ueda gelişmesi yaşanıyor. Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, Japon futbolcuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Lille'in Arsenal'le oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Ayase Ueda için Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti'den açıklama geldi.

Ntv Spor'da yer alan habere göre; Ancelotti yaptığı açıklamada, "Ayase Ueda için bir zaman dilimi vermek zor çünkü bu biraz alışılmadık bir sakatlık. Tedaviye ve ağrıya bağlı olarak çok şey değişecek. Ayak bileği sakatlığı ( plantar fasya yırtığı ) için futbolda kesin bir süre tahmin etmek çok zor. Zaman dilimi konusunda emin değiliz ve yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Umarım uzun sürmez... Ethan Mbappe müsait, iyi bir hafta geçirdi." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile Galatasaray, 21 Ekim Çarşamba günü Pierre Mauroy Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.45'te başlayacak.