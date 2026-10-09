Galatasaray, Kasımpaşa karşısında 90. dakikada güldü!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı Barış Alper Yılmaz'ın 90. Mario Lemina'nın 90+6. dakikada attığı golle 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.

Galatasaray'ın golleri 45. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 90. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 90+6. dakikada Mario Lemina'dan gelirken Kasımpaşa'nın golünü 68. dakikada oyuna sonradan giren Jesuran Rak-Sakyi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Trabzonspor yenilgisinin ardından kazanarak puanını 16'ya çıkarttı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Kasımpaşa ise ligde ilk kez kaybetmiş oldu. Lacivert-beyazlılar, 10 puanda kaldı.

TORREIRA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın 63. dakikasında Lucas Torreira, Thiemoko Diarra ile girdiği ikili mücadelede bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü. Galatasaray, yaklaşık 30 dakika boyunca karşılaşmaya 10 kişi devam etti. Bu kırmızı kart, aynı zamanda Lucas Torreira'nın Süper Lig kariyerinde gördüğü ilk kırmızı kart oldu.

ABDÜLKERİM BARDAKCI ÜST ÜSTE 2. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa maçıyla bu sezonki 2. golünü kaydetti.



Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaşırken, ilk golünü Abdülkerim Bardakcı attı. Müsabakanın 45. dakikasında Aleksey Batrakov'un ceza sahası dışının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Abdülkerim, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.



32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 2 yaptı.



Maça 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna 78. dakikada Leroy Sane dahil oldu.

BARIŞ ALPER YILMAZ BU SEZON İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa maçıyla bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.



Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile mücadele ederken, galibiyet golünü Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 90. dakikasında sol kanattan Ismail Jakons'un ortasında arka direkte topla buluşan Barış Alper, düzeltip yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-1 oldu.



26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ilk golünü kaydetti.



Karşılaşmaya 11'de başlayan ve sağ bekte görev alan Barış Alper Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.

OSIMHEN SÜRE ALDI

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Başakşehir mücadelesinin 33. dakikasında sakatlanarak oyun dışında kalan ve o günden bu yana forma giyemeyen Victor Osimhen, sahalara döndü. Nijeryalı yıldız, Kasımpaşa maçının 77. dakikasında Leroy Sane ile birlikte oyuna dahil oldu.

LEMINA GOLLE, OSİMHEN ASİSTLE SAHALARA DÖNDÜ



Galatasaray'da Mario Lemina ve Victor Osimhen, Kasımpaşa karşılaşmasında etkili bir dönüşe imza attı. Oyuna sonradan giren iki futbolcu da son olarak 4 Eylül'de oynanan ve sarı-kırmızılıların 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan İstanbul Başakşehir maçında forma giymişti.

Kasımpaşa mücadelesinin 90+6. dakikasında sahneye çıkan Victor Osimhen, yaptığı asistle Mario Lemina'nın golünde başrol oynadı. Lemina, Nijeryalı yıldızın pasını gole çevirerek maçın skorunu 3-1'e getirdi.

GALATASARAY TARAFTARINDAN GABRIEL SARA'YA PROTESTO



Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da taraftarlar, Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'ya tepki gösterdi.

KEREM DEMİRBAY'A TEPKİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kasımpaşa forması giyen Kerem Demirbay'a ıslık ve yuhalamalarla tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcu, verdiği bir röportajda son 4 sezonda kazanılan şampiyonluklar hakkında yaptığı açıklamalar sebebiyle tribünlerin hedefi oldu.

Kerem Demirbay, yayınlanan röportajında "Düşündüklerimi söylesem var ya, her yer çok büyük patlar. Dışarıdan göründüğü gibi değil" ifadelerini kullanmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Galatasaray-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

15. dakikada Jakobs'un pasında topla buluşan Deniz Gül, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, yakın direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada Leao'nun sol kanattan ortasında penaltı noktası civarındaki Yunus Akgün'ün bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

19. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topla sağ kanatta buluşarak içeri sokulan Batrakov, penaltı noktası civarındaki Deniz Gül ile duvar pası yaptıktan sonra meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazdaki Leao'nun önüne bıraktı. Portekizli oyuncunun vuruşunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kurtardı.

25. dakikada Sara'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta yakın direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

32. dakikada Kerem Demirbay'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Benedyczak'ın ceza sahası sol çaprazında vuruşunda kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı kurtardı.

34. dakikada Batrakov'un pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Sara'nın vuruşunda kaleci Gianniotis, sağına uzanarak direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Aynı dakikada Batrakov'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top, en son Kasımpaşalı Mouanga'ya çarptıktan sonra kaleye yöneldi. Kaleci Gianniotis, topu kontrol etti.

35. dakikada Batrakov'un pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza yayının sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta gitti.

45. dakikada Galatasaray öne geçti. Yarı alanın ortalarından Batrakov'un kullandığı serbest vuruşta altıpas gerisindeki Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

54. dakikada Sara'nın pasında topla buluşan Leao, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, yakın direkte meşin yuvarlağı kurtardı.

65. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Kasımpaşa yarı alanından atılan uzun topu savunmada tek kalan Torreira karşıladı. Dönen topu kontrol eden Diarra, ceza yayı civarında Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun faul olduğuna karar veren hakem Halil Umut Meler, Uruguaylı oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Meler, gösterdiği sarı kartı iptal ederek Torreira'yı bariz gol şansını engellediği için kırmızı kartla cezalandırdı.

68. dakikada Kasımpaşa, beraberliği yakaladı. Kerem Demirbay'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı. Altıpas gerisinde bulunan Diarra'nın vuruşunda top, Sanchez'e çarparak Rak-Sakyi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-1.

78. dakikada ceza yayı gerisinde bulunan Yunus Akgün'ün uzun pasında Osimhen, topu Sane'ye indirdi. Alman oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Gianniotis, sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

79. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı korner sonrası oyunculardan seken topu altıpas çizgisi üzerinde önünde bulan Osimhen'in şutunda kaleci Gianniotis, ayaklarıyla gole izin vermedi.

83. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas gerisinde bulunan Lemina'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üstten az farkla auta çıktı.

90. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla sol kanatta topla buluşan Jakobs, ceza sahasına girmeden arka direğe doğru ortaladı. Bu noktada bulunan Jessen'den seken topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sağ çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, ağları sarstı: 2-1.

90+6. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Nhaga'nın pasında topla buluşan Lemina, Osimhen ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

Galatasaray, müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.