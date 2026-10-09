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Galatasaray'da Lucas Torreira kırmızı kart gördü!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da Lucas Torreira, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Galatasaray'da Lucas Torreira kırmızı kart gördü!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 63. dakikasında Diarra ile Torreira'nın mücadelesinde Halil Umut Meler Torreira'ya sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Meler, Torreira'ya gösterdiği sarı kartı iptal edip bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Uruguaylı oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Galatasaray'da Lucas Torreira kırmızı kart gördü! - 1

Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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