Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi ibra edildi!

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi.

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi.

Yönetim kurulunun 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

6 saate yakın değerli üyelerimiz yorumlarını, eleştirilerini yaptılar. Çok önemli tespitler, yorumlar var. Bunlara cevaben benim de 6 saat konuşmam lazım. Bütün konuşmacıların söylediklerini not almaya çalıştım. 26'ya yakın konuşmacı söz aldı. Tabii aldığım notlar çerçevesinde de cevaplamaya çalışacağım.

Dava sayımızın çok olduğundan bahsedildi. Doğrudur. Azaltmak için hukuk kurulumuz çok yoğun bir çalışma içerisinde. Kulüp çalışanlarının, uzun süre çalışanların, üye yapılmasından bahsedildi. Tüm bunlar üye olma konusuna geliyor. Mutlaka bir tüzük çalışması gerekiyor. Belki bunun için ayrı bir başlık açılabilir.

Bir cümle söyledi sevgili Refik, ona katılmıyorum. Tarafımızdan üyelerin kaale alınmadığı gibi bir şey söylendi. Ne benim ne arkadaşlarımın böyle bir görüşü, tavrı yok, olamaz!

Kulübün, Sportif AŞ'ye gayet yüklü bir borcu var. Çok evvelden beri geliyor. Çok küçüktü. Yönetimlerin faiz uygulamak zorunda olması, bu borcun buraya gelmesi, ana paradan ziyade faizle bugünkü seviyeye gelmiştir. Tasfiye edilmesi gerekiyor yüzde yüz. Elbette, hazırlıklarımız, bazı çalışmalarımız var. Yasal olarak uygun bir zemini bulmaya çalışıyoruz. Bir veya iki seferde halletmek için bazı çalışmalar yapıyoruz. Bunun tasfiyesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Borç - alacak farkı, daha önceki kitapçıklarda vardı. Bunun uygun olmadığını sabah anlattım. Bir tarafta borçlar yazılırken bir tarafta borçlanma neticesinde alınan varlıklar görünmüyor. Elimine edilmesi lazım, elimine edince rakamların boyutu değişiyor.

Leo Rezidans'ta verdiğimiz bir bankaya teminat olarak ipotek verdik. Bu verilen ipoteklerin hepsi tapu teslim edildikçe de kalkan ipotekler. İlgili bankayla yaptığımı görüşmede kendilerine izah ettik. Dolayısıyla tapuyu verirken kendilerine söylüyoruz, kendileri de otomatik olarak kaldırıyor. Bizim ihtiyacımız olan şey değerli arkadaşlar, bugün ve bundan sonraki dönemlerde, bu pesimist yaklaşımlardan uzaklaşalım. Önümüzde o kadar güzel bir dönem var ki..

Bakın yaptığımız projelere herkes imreniyor. O projelerin getirisiyle bambaşka bir döneme gireceğiz. Riva Projesi yapılır, edilir, izah ediyorum. Bu inşaatın maliyeti bu, getirisi bu. Getiriden, maliyeti çıkarınca bize bu kadar para gelecek. Bu denenmiş bir şey. 'Bakalım para kalır mı' deniyor, ne ihtiyacımız var, niye böyle yaklaşıyoruz! Bir şekil bulalım, daha pahalıya satmak için bir şey bulalım. 'Alalım, satalım, bakalım para kalır mı' deniyor, niye ihtiyaç duyuyoruz böyle konuşmalara!

Kulübün borcu nasıl kapanacak diye soruldu. İzah ettim, çalışmalarımız devam ediyor.

Arkadaşlarım bir not iletti bana, bu notu okumak istiyorum. 'Enflasyon muhasebesinden gelen parasal geliri çıkarttığınızda ebitda eski 6 milyar oluyor' dedi sevgili İlker. Bizim sunduğumuz ebitdamız, enflasyon muhasebesi gelirinin katılmadığı ebitda rakamıdır. Bu da kulüp konsolide artı 748 milyon TL'dir.

Mauro Icardi'nin sponsorları kim, neden sponsor olmuş diye soruldu. Hatırlarsanız bir etkinlikte Icardi'nin sponsorlarıyla ilgili bir lansman yaptık. Orada tek tek kendilerini sahneye davet ettik, açıkladık. Bilinmek isteniyorsa o günkü etkinliğe dönülsün, sponsor firmaları görüyorsunuz, afişlerini ve tanıtımlarını görüyorsunuz.

Arsayı sattı bilmem ne yaptı deniyor. Arsamız varsa üzerinde proje üretmek suretiyle orayı daha kıymetli hale getirip Galatasaray'a fayda sağlamak istiyoruz.

Yönetimin faaliyetleri eleştirilirken bir konuyu gözden kaçırıyoruz. Gerçekten Galatasaray Spor Kulübü ve bütünü, bir spor kulübüdür. Başarısı da sportif başarıyla ölçülen bir organ, bir kurum. Yani bunu bir ticari şirket gibi düşünmek, bu seviyede görmek suretiyle kulübün başarılı yönetilip yönetilmediğini ettiği karla zararla değerlendirmek bence yanlış. Çünkü ben bir spor kulübüyüm. Başarı çizgim, kazandığım kupalarla, şampiyonluklarla ölçülür. Hedefim o. Bütün bu harcamaya girme sebebim şampiyon olmak, kupa kazanmak. Bunu yaparken şunu ifade etmiyorum, nasıl olursa olsun değil.

Elbette ki işin finansal boyutunu yöneterek yapmak zorundayız. Başarının ölçüsü bence şampiyonluklardan ve kupalardan geçiyor. Bizim misyonumuz var, bu kulüp kurulurken Ali Sami Yen Bey bize bir hedef göstermiş. Bu hedefe ulaşmak için şampiyonluklar peşinde koşuyoruz. Bunu yaparken elbette finansal olarak da en iyisini yapmanın peşindeyiz.

Yaptığımız bazı yatırımların gelir getirmediği söylendi. Neymiş bunlar? Kemerburgaz... Şimdi yeni bitirmeye çalıştığımız akademi. Aslantepe'de yaptığımız salonlar. Bunlara ne gerek var? Bunlara niye para yatırıyorsun deniyor! Böyle bir mantık olabilir mi ya! Ben bir spor kulübü olarak faaliyet göstereceğim yerleri yapmama gibi bir düşüncem olabilir mi!

Ağır eleştirileri kabul edeceksin kardeşim deniyor bana, ediyorum zaten. Söyleyecek en ufak bir şeyim yok. Eleştiriyi de kabul ediyoruz, eleştiriye karşı da hiçbir zaman bir tavır içinde değiliz. Bu böyle biline...

Daha enteresan bir şey. Şöyle bir mantık var, bu gayrimenkuller bugün bitecek. Bugün bu harcamaları yapıyorsun, bir gün bunlar bitecek deniyor. Eee o zaman ne yapacağız deniyor. Yahu arkadaş, çok basit düşündüğünüz zaman şöyle bir anlam kazanıyor; gayrimenkul yatırımı yapmak için hep konuştuğumuz rahmetli başkanımız Selahattin Abi'nin aldığı Riva arsasından bahsediyoruz, iyi ki almış, derdimize ilaç oldu, Florya'yı söylüyoruz, iyi ki alınmış. Sanki dünyadaki arsalar bitti, bir daha böyle bir şey yapılamaz, bir daha gayrimenkul projesi gündeme getirilemez mantığıyla 'arsalar bitince ne yapacaksın' deniyor.

Yönetimlerin görevi bir kıyıdan mevcutları değerlendirmek, bir kıyıdan geleceğe hazırlanmak. Galatasaray'ın geleceğinde, faaliyet dışı getirilerin önemi var. Bunun için de çalışacağız. Biz de, bizden sonraki nesillere bu mecburiyeti hissediyorum. Ben de gelecek nesillere gayrimenkuller bırakacağım. Aslantepe'de yaptığımız proje örneğin. Bittiğinde Galatasaray'ın birçok derdine deva olacak bir proje. Galatasaray'ın geleceğinin projesi.

Altyapı ne kadar verimli diye tartışılıyor. Lütfen Florya'ya gidelim, altyapı tesislerimizi görelim. Buradan niye yetişmiyor deniyor, gidelim tesisleri görelim. Bugün futbol ekonomi dünyasında bu tesisler yeterli midir, yeter mi! Altyapıyla ilgili bir tane nizami saha var. Orada da maç oynanıyor. Diğer sahalar yarım, ölçüsü standartlarda değil bilmem ne. Keşke o fotoğrafı saklasaydım da şimdi gösterirdim. O yüzden Kemerburgaz'a giderken akademi tesislerini yaparken 4 tane nizami saha yapıyoruz. Paramız çok, bunu da buraya harcayalım diye yapmadık. Birinci seviye ihtiyaç olduğu için altyapıya para harcıyoruz.

Gayrımenkulleri satarak futbolun finanse edildiği söylendi. Bunun böyle olmadığını defalarca kez anlattım. Gayrımenkulleri satarak futbolu yönetiyoruz sözü yanlış.

Futbolcu satışı... Sezon başından beri söylediğim bir şey var. Bu sene kazanacağımız 27. şampiyonluk, 5 yıl üst üste şampiyon olmanın gurunu yaşamak için şampiyon kadromu bozmayacağım dedim. Gereken takviyeleri yapmak suretiyle, çünkü çok fazla maç oynuyoruz, 50-60 maç oynuyoruz, inşallah bu sene 27. şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Onun için de futbolcu satışı, bazı teklifler geldi, gündemimize almadık. 27. şampiyonluğumuzla beraber gündeme alırız, düşünürüz.