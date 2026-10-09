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Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR'ı belli oldu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadele öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR'ı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Bu müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Murat Temel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Karşılaşmada VAR'da Portekizli Gustavo Fernandes Correia, AVAR'da da Çağdaş Altay görev yapacak.

#Galatasaray #GS Spor Haberi #Trendyol Süper Lig #Kasımpaşa
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