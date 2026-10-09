Ismail Jakobs'tan Barcelona sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Ismail Jakobs, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Senegalli futbolcu, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Barcelona maçıyla ilgili de konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Senegalli futbolcu, "Kırmızıdan sonra kendimizi zorlayıp daha ileriye götürdük. Değişikliklerin de etkisi büyüktü. Stadın da enerjisi çok iyiydi ve onları da germiş olsak da kazanmayı bildik. Barcelona maçı harika bir maç olacak. Stadyumumuzun adeta yanacağını düşünüyorum. Evet zor bir maç olacak ama evimizde oynuyoruz. Her zaman şansımız var." ifadelerini kullandı.