Kerem Demirbay: Galatasaray taraftarından özür dilerim

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Kasımpaşa'da Kerem Demirbay, geçtiğimiz günlerdeki açıklamaları nedeniyle kendisine tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Konuk takımda Kerem Demirbay, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Galatasaraylı taraftarların kendisine tepki göstermesiyle ilgili konuşan tecrübeli futbolcu, "Taraftarımız beni ıslıkladı, evet. Canları sağ olsun. Kırgınlar demek ki. Hepsinden özür dilerim. Yanlış anlaşıldım. Almanca düşünüp Türkçe'ye çevirirken bazen yanlış anlaşılabiliyor. Kesinlikle ve kesinlikle bunu söylemek istemedim. Ben burada 2 sene top oynadım. Yunus kardeşim de biliyor. Ben burada kimseye saygısızlık etmem." ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Kerem Demirbay, geçtiğimiz günlerde yayınlanan röportajında Galatasaray'da oynadığı dönemle ilgili, "Düşündüklerimi söylesem var ya, her yer çok büyük patlar. Dışarıdan göründüğü gibi değil" ifadelerini kullanmıştı.