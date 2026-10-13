Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan dev maç öncesi iddialı açıklama!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Barcelona'da Başkan Joan Laporta, yapılacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Laporta, "Avrupa'nın, dolayısıyla dünyanın en iyi futbolunu oynuyoruz." ifadelerini kullandı.