Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan dev maç öncesi iddialı açıklama!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Barcelona'da Başkan Joan Laporta, yapılacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Laporta, "Avrupa'nın, dolayısıyla dünyanın en iyi futbolunu oynuyoruz." ifadelerini kullandı.
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Joan Laporta, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde İstanbul'da düzenlenen yönetimler arası yemek organizasyonuna katılmadan önce açıklamalarda bulundu.
Laporta, "Olumlu hislere sahibiz. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, dünyanın en iyi kulüpler organizasyonu. İyi bir dönemden geçiyoruz. Dün katıldığımız antrenmanda yüksek bir tempo vardı ve oyuncular son derece motiveydi." dedi.
Barcelona Başkanı, kulübün hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayarak Şampiyonlar Ligi'nin sezonun en önemli amaçlarından biri olduğunu belirtti.
"REKABETÇİ VE DENGELİ BİR TAKIMIZ"
Laporta, "Hissettiğimizden ziyade hedefimiz, katıldığımız tüm organizasyonlarda şampiyonluğun adaylarından biri olmak. Son derece rekabetçi ve dengeli bir takımız. Deco ve ekibi çok iyi bir iş çıkardı.
"SÜPER KUPA İÇİN BURAYA GELECEĞİZ"
Şu anda beklentiler yüksek, hem de çok yüksek. La Liga'ya iyi başladık. Şubat ayında Süper Kupa için buraya geleceğiz ve Kral Kupası başladığında o kupayı kazanmak için de aday olmak isteyeceğiz.
"BU YIL KENDİMİZE BU HEDEFİ KOYDUK"
Şampiyonlar Ligi konusunda ise büyük bir heyecan duyduğumuzu biliyorsunuz. Oyuncular, teknik ekip, sportif direktörlük ve tüm Barcelona camiası bu heyecanı paylaşıyor. Bu yıl kendimize bu hedefi koyduk.
"DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLUNU OYNUYORUZ"
Barcelona en iyi futbolu oynayan takım, bunu tüm alçakgönüllülüğümle söylüyorum. Avrupa'nın, dolayısıyla dünyanın en iyi futbolunu oynuyoruz. Paris Saint-Germain ve Bayern Münih gibi çok iyi durumda olan başka takımlar da var. Onlar da şampiyonluk adayları.
"BURASI TAM ANLAMIYLA CEHENNEM"
Elbette sürpriz yapabilecek kulüpler de her zaman vardır ancak en iyi oynayan ve en çok gösteri sunan takım biziz. Bu durum futbolseverlerin, özellikle de Barcelona taraftarlarının keyif almasını sağlıyor. Eğlendiren ve beğenilen bir futbol oynuyoruz. Burası tavsiye ettiğim, harika bir şehir. Bu stadyumda futbolun nefesini hissediyorsunuz ve burası tam anlamıyla bir cehennem. Böyle maçlarda oynamayı seversiniz." dedi.