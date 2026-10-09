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Galatasaray taraftarlarından Kerem Demirbay'a tepki!

Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında RAMS Park’ta oynadığı Kasımpaşa karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar, Kerem Demirbay’a tepki gösterdi.

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Galatasaray taraftarlarından Kerem Demirbay'a tepki!

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Park'ta oynadığı Kasımpaşa karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar, Kerem Demirbay'a ıslık ve yuhalamalarla tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcu, verdiği bir röportajda son 4 sezonda kazanılan şampiyonluklarla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle taraftarların hedefi oldu.

NE DEMİŞTİ?

Kerem Demirbay, yayınlanan röportajında "Düşündüklerimi söylesem var ya, her yer çok büyük patlar. Dışarıdan göründüğü gibi değil" ifadelerini kullandı.

#Kerem Demirbay #Kasımpaşa #Trendyol Süper Lig #Galatasaray #Rams Park
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