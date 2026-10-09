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Galatasaray-Kasımpaşa | CANLI (Trendyol Süper Lig 7. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ligde 13 puanla ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Kasımpaşa ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılarak ligdeki yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Galatasaray-Kasımpaşa | CANLI (Trendyol Süper Lig 7. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 13 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise ilk 6 haftada 2 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 10 puan topladı. Lacivert-beyazlı ekip, deplasmanda alacağı puanlarla çıkışını sürdürmek istiyor.

Galatasaray-Kasımpaşa | CANLI (Trendyol Süper Lig 7. hafta) - 1

GALATASARAY-KASIMPAŞA İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Barış, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Leao, Deniz.

Kasımpaşa: Giannoitis, Winck, Mouanga, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Mendes, Güven, Ali Yavuz, Benedyczak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki Trendyol Süper Lig 7. hafta mücadelesi, saat 20.00'de başladı. Karşılaşma, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanıyor.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor.

#Halil Umut Meler #Emre Belözoğlu #Okan Buruk #Kasımpaşa #Trendyol Süper Lig #Galatasaray
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