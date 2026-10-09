Galatasaray-Kasımpaşa | CANLI (Trendyol Süper Lig 7. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ligde 13 puanla ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Kasımpaşa ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılarak ligdeki yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...